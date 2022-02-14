蔡總統：繼續強化發展 打造台灣精準醫療照護品牌

蔡總統今（14）日表示，台灣兼具資通訊和生醫的跨領域優勢，政府已經提出相關方案，引進巨量數據、人工智慧、區塊鏈、物聯網等最新科技，政府要繼續強化精準醫療的發展，打造屬於台灣的精準醫療照護品牌。

蔡總統今日接見「傑出生技產業獎」獲獎單位時表示，生技產業是台灣深具潛力的產業，也有比較多年輕世代的參與。她說，在疫情期間，台灣生技產業持續在國際上嶄露頭角。

蔡總統表示，除了高端疫苗（6547）的研發技轉製造，中研院團隊最近也領先全球，針對Omicron病毒發表了次世代mRNA疫苗，這些都展現出台灣堅強的生技研發能力。

蔡總統表示，過去這些年來，為促進生技產業的發展，政府也積極做許多法規上的建構與調整，例如開放細胞治療、遠距醫療，還有成立智慧醫材專案辦公室。

蔡總統說，政府也預告即將制定再生醫療三法，包括《再生醫療發展法》、《再生醫療施行管理條例》及《再生醫療製劑管理條例》，在再生醫療三法中，將透過增設專用基金的方式，積極獎勵再生醫療研究。政府也延攬並且培訓人才的相關規劃，希望能夠帶動再生醫療產業的蓬勃發展。

蔡總統表示，台灣最具優勢的產業之一就是資通訊產業，政府也希望資通訊和生醫產業有跨領域的連結，發展出台灣的優勢，這也是發展精準醫療的重要基礎。

蔡總統說明，政府已經提出相關方案，引進巨量數據、人工智慧、區塊鏈、物聯網等最新科技，政府要繼續強化精準醫療的發展，打造屬於台灣的精準醫療照護品牌。