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七度上榜！ 華碩雄踞《財富》全球最受推崇公司

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
華碩董事長施崇棠。 華碩／提供
華碩董事長施崇棠。 華碩／提供

美國《財富》雜誌公布2022全球最受推崇公司排行榜，華碩（2357）七度入列，並於「創新」、「社會責任」、「產品服務品質」等評比項目表現出眾，獲得評審團高度認可。華碩董事長施崇棠表示，「很榮幸再次獲得《財富》雜誌肯定，這份成就無疑是華碩持續發揮眾智、擁抱真實透明，為使用者帶來無與倫比體驗的絕佳力證。」

全球最受推崇公司排行榜係由《財富》雜誌自數百家企業中，針對「財務穩健」、「品牌魅力」、「人才培育」及「企業管理」等九大面向進行評比；華碩除了在各項目中持續領先，去年亦獲選2021科睿唯安全球百大創新機構、Interbrand台灣最具價值國際品牌，並被美國權威科技媒體《PCMag》評為最佳筆電品牌、路由器品牌，這些都展現華碩成為全球最受推崇公司的決心。

承襲2021年的斐然成果，華碩在2022新年初始，即於美國消費性電子展創新獎 (CES Innovation Awards)取得有史以來最佳成績，一舉奪下20項大獎，並於展會期間發表一系列精銳逸品，包括：地表最強二合一電競筆電ROG Flow Z13 (GZ301)，以及全球首款 17.3吋可折疊OLED筆電—ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702)，驚豔市場與業界。

為提供無與倫比的使用體驗，華碩亦充分展現前所未見的雄心壯志，突破創新，成就超乎想像的軟體、雲端計算、AIoT解決方案，以及專為遊戲玩家和內容創作者而生的產品與服務。近年來，亦投入大量資源加速尖端技術開發，打造更多讓世界變得美好的解決方案，包括：協助企業發展的智慧零售、將工廠設備轉型為智慧資產的智慧製造、採用AI科技的智慧醫療，同時還擁有建構智慧城市、裨益政府及公部門組織的先進技術，以及為所有使用者提供安全可靠的華碩雲端儲存服務。此次獲獎，不僅象徵華碩2021年的卓越貢獻，今年亦將以此為基礎，持續再造進化。

華碩 電競筆電 美國

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