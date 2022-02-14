聯電蘇州和艦1員工疑染疫 配合全員檢測生產逐步暫停

打從進入5G市場開始，聯發科就不斷強調要在「技術」上領先，執行長蔡明介也公開宣示「我們絕不落後」。因此不論是在晶片的性能規格方面，或者解決方案推出的時程，聯發科都不斷地採取積極主攻的態勢，處處給競爭對手壓力，甚至讓高通破天荒的挺身出來捍衛自家的技術。

2022-02-14 09:38