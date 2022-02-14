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聯電蘇州和艦1員工疑染疫 配合全員檢測生產逐步暫停
晶圓代工廠聯電（2303）今（14）日公告，位於蘇州的8吋晶圓廠和艦1名員工疑似染疫，配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動逐步暫停，對財務業務並無重大影響，第1季業績展望不變。
晶圓代工廠聯電公告指出，蘇州和艦因有1名員工疑似染疫，目前和艦配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。
聯電表示，和艦月產值僅占整體合併營收約5%，因此這事件對財務業務並無重大影響，第1季業績展望維持不變。
聯電預期，第1季出貨量將持平，產品平均售價上揚5%，毛率率約4成，全球晶圓代工產業市占率將持續擴大。
法人預估，聯電第1季營收將季增約5%，將續創單季歷史新高紀錄。
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