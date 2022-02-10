日月光看好未來黃金五年 今年資本支出將再創新高

封測龍頭日月光投控 (3711）今日舉行線上法說會，雖然展望首季營收受部分客戶庫存調整及季節性因素，將季減逾一成，但營運長吳田玉要法人不要只看短期營運，他強調日月光內部相當看好未來五年半導體產業成長，今年日月光投控的資本支出，將會超過去年，投注在各項應用的封裝及測試及關燈工廠等領域，仍看好 今年營運逐季成長，營收、毛利率、營業利益率都會再創新高，全年展望樂觀。

日月光去年資本支出金額高達202.22億美元，為歷年最高支出金額，主因晶片後段封測需求強勁，日月光因應客戶需求，大舉增購設備機台，相關產能也在去年下半年陸續到位，推升日月光去年營收和獲利都締造歷來最佳表現，全年大賺 639.08 億元，年增 132%，每股稅後純益 14.84 元。

吳田玉主持法說會也強調日月光投控去年是個好年，封測事業儘管受美國更改 EAR(出口管理規定) 事件影響，全年業績仍年增 26%，毛利率更達 26.5%，接近歷史高點 27%，集團全年營益率也年增 3.6 個百分點，超越先前年增 2.5-3 個百分點的目標。

吳田玉更以去年打線封裝業績年增36%，今年仍續看好會有雙位數成長；測試事業受惠公司布局Turnkey 效益顯現、複雜度變高，今年業績成長幅度將較去年倍增，達 24%，並預期未來數年測試業務年增幅也優於其他業務。

車用晶片業務去年也勁升60%，吳田玉也預估成長動能將延續至今年甚至以後，且預估今年全年業績將首度突破10億美元。

他強調說，尤其車用客戶講究各項製程數據、產品可靠性，偏好關燈工廠，因此日月光投控今年將會把關燈工廠由去年的27座增至37座。

另外，先進封裝也將隨各類晶片異質整合需求興起，今年增幅估計可達23%以上；至於系統 級封裝（SiP）方面，除既有客戶訂單增加，也持續新增客戶，並透過與客戶分享IP，分散客戶集中風險、攤提設備成本，預計今年業績將一舉超過5億美元。

至於法人關注今年封測價格動向，財務長董宏思特別提到今年封測價格仍會持穩，公司也會朝持續 提升全年毛利率、營益率目標超越去年目標努力，持續繳出亮眼成績。

日月光去年第4季封裝產能利率達95%、測試產能利率為80%，預估首季封裝產能利率為90~95%、測試仍維持80%。