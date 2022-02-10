樺漢1月營收年增30％ 改寫歷史同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）今（10）日公布2022年1月合併營收達78.94億元，較去(2021)年同期成長30％，主要受惠於旗下設計製造、品牌通路、系統整合三大事業體齊步穩健上揚，尤其是樺漢個體1月營收大幅年增57％，加上系統整合業務半導體產業需求強勁，且因為系統整合導入AI及大數據分析，強化客戶對樺漢智能製造之黏著度，是樺漢1月營收可繳出年增3成且改寫歷史同期新高的主要原因。

樺漢並指出，第三階段IPC 3.0（Innovation Platform Convergence）所建立的｢AIoT硬軟雲平台｣成效逐步展開，自去年第四季與Google Cloud成為合作夥伴後，樺漢積極結合其DaaS（數據即服務；Data as a Service）策略與Google進階雲端解決方案服務，所打造的創新商業模式，不僅成功擴增平台式服務領域，目前已切入6家涵蓋娛樂媒體、製造、金融等不同國家不同產業的客戶，挹注樺漢個體未來獲利表現持續精進，也瞄準平台式服務將成為未來商業趨勢，樺漢加速實現雲地整合，將技術應用於智慧製造、城市、金融等十大領域發展，推進”產業元宇宙”的生態系成型。

展望2022年第一季，樺漢對於營運維持正向成長深具信心。以樺漢1月份接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.28來看，整體在手訂單持續創新高的同時，料況也保持健康之水準，將有助未來營運持續保持良好成長動能。當然樺漢仍謹慎面對疫情蔓延所帶來的不可控風險，並持續憑藉多年來所累積之設計製造服務（DMS）、資訊科技（IT）、系統整合（SI）及雲（Cloud）服務完整「AIoT硬軟雲平台」的解決方案，整合合作夥伴協助更多不同產業市場客戶，全力搶占更多產業元宇宙市場占有率，持續邁向IPC3.0新紀元。