快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

鴻海元月營收4,458億元 歷年同期次高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）今(10) 日公布元月營收為4,458億元，月減37.88%、年減10.89%，為歷年同期次高，符合公司預期。

鴻海指出，元月營收月對月來看，主要受季節性表現影響，月減37.88%。與去(2021)年12月相比，四大產品皆呈現衰退。其中品牌伺服器本月拉貨動能持續，月對月表現仍有強勁成長。

2022年01月營收，若與去年同期相比為年減 10.89%，鴻海表示，主要原因包括2020年下半年新產品推出時間遞延，導致去年同期基期較高；再加上今年 1 月整體供應鏈情況雖較去年第四季改善，影響幅度降低，但供應鏈仍維持緊張。四大產品類別表現各有消長，其中 「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」有顯著成長，「電腦終端產品類別」及 「消費智能產品類別」則因去年同期基期較高，出現衰退情形。

整體而言，針對與去年同期相比，「元件及其他產品類別」與去年同期相比，本類別出貨明顯增加，故有顯著成長。「雲端網路產品類別」整體而言，透過鴻海供應鏈管理優勢，可以穩固較多零組件，帶動美系伺服器 1 月出貨表現，因此 1 月「雲端網路產品類別」在年對年比較上有顯著成長。

「電腦終端產品類別」方面，受 2020 年新產品推出時間遞延影響，導致去年同期基期較高，故本類別年對年呈現衰退情況。惟桌上型電腦產品，因鴻海供應鏈優勢，可以穩固較多零組件，本產品年對年有顯著成長。「消費智能產品類別」方面，受 2020 年新產品推出時間遞延影響，導致去年同期基期較高，故本類別年對年呈現衰退情況。

鴻海 營收 雲端

延伸閱讀

面對疫情、升息、通膨、缺料 鴻海劉揚偉這樣看

鴻海董座劉揚偉：今年科技日將揭曉2款新的電動車

印尼電動車鏈投資總額80億美元 鴻海：今年將推兩款新車

鴻海「文件管理師」就是月薪4萬助理？ 內行：錯了！別小看它

相關新聞

聯電受惠產能滿載、漲價效益 1月營收再創新高

晶圓代工廠聯電（2303）受惠產能滿載加上漲價效益助攻，今（10）日公告1月營收再創新高，達204.73億元，月增0.9...

訂單仍強！廣達1月營收1,008億元 站穩千億元關卡

廣達（2382）今（10）日公布2022年1月營收為1008億元，月減19.20%，年增6.83%，守穩在千億元關卡，該...

晶圓代工營收旺 台積電、聯電1月營收同創新高

晶圓代工雙雄1月營收亮眼，雙雙寫下單月歷史新高，台積電（2330）1月合併營收1,721.76億元，月增10.8%，年增...

友達1月營收278億 月減12.4%、年增4.5%

友達公布1月合併營收278.2億元，較2021年12月減少12.4%，與去年同期相比提升4.5%。

Google拆股 掘金新模式

股票分割在華爾街市場一直都是超級大利多，蘋果、特斯拉和Nvidia的股票分割讓股價漲幅驚人。

聯電1月營收204.7億元 續創單月新高

聯電（2303）今（10）日結算2022年1月合併營收為204.7億元，續創單月新高，月增0.9%、年增達31.8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。