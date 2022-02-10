鴻海元月營收4,458億元 歷年同期次高

鴻海（2317）今(10) 日公布元月營收為4,458億元，月減37.88%、年減10.89%，為歷年同期次高，符合公司預期。

鴻海指出，元月營收月對月來看，主要受季節性表現影響，月減37.88%。與去(2021)年12月相比，四大產品皆呈現衰退。其中品牌伺服器本月拉貨動能持續，月對月表現仍有強勁成長。

2022年01月營收，若與去年同期相比為年減 10.89%，鴻海表示，主要原因包括2020年下半年新產品推出時間遞延，導致去年同期基期較高；再加上今年 1 月整體供應鏈情況雖較去年第四季改善，影響幅度降低，但供應鏈仍維持緊張。四大產品類別表現各有消長，其中 「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」有顯著成長，「電腦終端產品類別」及 「消費智能產品類別」則因去年同期基期較高，出現衰退情形。

整體而言，針對與去年同期相比，「元件及其他產品類別」與去年同期相比，本類別出貨明顯增加，故有顯著成長。「雲端網路產品類別」整體而言，透過鴻海供應鏈管理優勢，可以穩固較多零組件，帶動美系伺服器 1 月出貨表現，因此 1 月「雲端網路產品類別」在年對年比較上有顯著成長。

「電腦終端產品類別」方面，受 2020 年新產品推出時間遞延影響，導致去年同期基期較高，故本類別年對年呈現衰退情況。惟桌上型電腦產品，因鴻海供應鏈優勢，可以穩固較多零組件，本產品年對年有顯著成長。「消費智能產品類別」方面，受 2020 年新產品推出時間遞延影響，導致去年同期基期較高，故本類別年對年呈現衰退情況。