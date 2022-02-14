半導體搶人大戰開打！台灣默克董座李俊隆的職涯建議：選擇可以印證所學且挑戰自我的企業

生活數位化是未來趨勢，5G、物聯網和AI人工智慧，將是改善人類生活的重要元素，尤其疫情加速數位化進程，隨之而來的龐大數據處理，需要更多半導體與晶片支援，也引爆全球半導體產業大擴張。

當各家大廠紛紛砸重金留才找新血，而就業所須的態度、條件、方式，也將面臨全新挑戰，該如何選擇重視人才培育的企業？如何認識自己、培養專業？都將成為初入社會的新鮮人們最重要的職涯課題。

身為全球頂尖半導體材料供應商、台灣默克集團董事長李俊隆建議社會新鮮人，「第一份工作並非要找薪水最高的，首要找能印證所學能力與知識，且可以讓你勇敢跳脫舒適圈、挑戰自我的企業。」

台灣默克董事長李俊隆分享職場經歷，鼓勵社會新鮮人選擇可印證所學和挑戰自我的工作。 圖／聯合線上拍攝

李俊隆曾擔任許多跨國企業的主管，包括IBM、寶僑和確信電子等，豐富多元的經歷，培養面對問題的韌性和突破自我的能力。早在2011年他就已經加入默克，歷經台灣顯示科技事業總經理、表面應用科技事業全球副總裁等職，更於2021年晉升董事長，短短10年快速晉升，與他優異的組織營運能力和專業領導力有關。

李俊隆以過來人經驗分享，第一份工作很重要，型塑未來的工作習慣和態度。首要考量這份工作能否印證在校所學，學校教的知識在工作上是過去式，但進入職場後會面對更多創新事物，想創新的前提下，就必須嫻熟基本所學。

當一個人熟悉自身領域後，務必努力挑戰舒適圈以外的事物。許多年輕人會擔心不確定感，害怕做不好，李俊隆認為，「唯有把不確定性當成養分，在職場保持好奇心，學習新領域，才能讓個人不被淘汰、企業保持創新」。

台灣默克董事長李俊隆建議社會新鮮人，除了多方精進硬實力，培養「個人正確心態」的軟實力也很重要。 圖／聯合線上拍攝

半導體產業現在很缺工，很多人以為電機、資訊背景者才能進入，其實不盡然。李俊隆說，像材料與設備是台灣半導體上游產業鏈過去較為缺乏的，反而需要組合式人才，可以是材料、化學、物理各種科系的畢業生，所以先去了解你的產業需要什麼類型的人，千萬不要自我設限。

無論是外商或本土企業，半導體產業所面對的是全球化市場，想加入者了除了具備基本的英文溝通能力，擁有國際觀、能接受不同國家的文化、多元共融的價值觀也是相當重要。

李俊隆說，在大部分的東方思維中，常教導人們要精進硬實力，例如取得高學歷；但「個人正確心態」的軟實力也很重要，他建議新鮮人們要「主動積極、以終觀始」，也就是牢記自己的目標和使命來行動的態度，並拓展到組織，創造綜效。

至於社會新鮮人如何選擇企業？李俊隆以默克集團為例，全球有將近六萬名員工，集團跨足醫療保健、生命科學、電子科技產業三大領域，可以提供員工跨產業的競爭力和提升國際觀。

李俊隆也待過默克旗下多個事業體，他發現默克可以整合集團資源，照顧同仁的職涯發展，無論是經理職、技術職到專案規劃，都可以視員工特質發揮專長。「一個年輕人，能在默克的多元事業體轉換職涯，換工作不用換雇主的彈性，是在其他企業不容易遇到的」。

此外，來到默克可以與國際接軌，內部有完整的人才培訓計畫，讓年輕員工有機會前往默克全球不同事業部發展，提升國際視野與研發能量。

默克集團橫跨多產業且有各種職位，並提供完整的培訓計畫，讓員工適性發展。 圖／台灣默克提供

台灣默克的企業文化多元共融，鼓勵各事業體多元交流，未來有更多跨產業合作的可能性。 圖／台灣默克提供

默克電子科技事業體預計招募上百名人才，鼓勵主動、熱情、積極、充滿好奇心者加入。 圖／台灣默克提供

台灣在全球晶圓代工市場擁有超過60%的市佔率，看好台灣市場的未來發展，默克宣布未來5至7年將在台投資170億元，也創造400個工作機會。李俊隆說，除了電子科技，國內生醫製藥業也很有潛力，期待台灣默克未來出現醫療保健、生命科學與電子科技產業的跨界合作，因此各方面的人才加入，將有助台灣默克深耕成為最本土化的國際合作夥伴。

因應徵才需求，台灣默克將於今年規劃一系列人才招募計畫，包括在台首度實施的Goglobal儲備幹部計畫，以及暑期實習計畫，讓有意加入的社會新鮮人能夠更快了解公司文化，與產業接軌。

想了解更多台灣默克人才招募資訊：https://www.merckgroup.com/tw-zh/careers.html