IDC預測2025年台灣晶圓代工營收市占68% 保持穩定地位

根據 IDC 《半導體製造和代工市場評估》及即將發布《半導體製造和代工服務市場和技術評估》研究顯示， 「亞太地區的晶圓代工產能將繼續成長。到 2025 年，韓國和中國大陸的晶圓製造市占將分別增加到 19% 和 15%」，但在營收占比上，台灣繼續保持穩定地位，占 2025 年代工市場的 68%，主要歸功於台積電和其他台灣代工服務供應商的投資和成功。

IDC預測，從2020年到2025年，整個代工市場的五年年複合成長率（CAGR）預計將達到12%。IDC認為，雖然新晶圓廠和投資公告是未來五年半導體製造能力的一個可喜跡象，但新產能將不會在2022年上線，公司正在慢慢增加他們可以增加的產能，但今年的產能提升將是漸進式的，在2023 年及以後將加速。

IDC 半導體研究集團副總裁 Mario Morales 說，「去(2021)年年初開始的短缺已經讓今年大多數半導體供應商的平均售價成長，記憶體除外。大多數系統市場的需求仍然強勁，但到年中的庫存水平和下半年的經濟活動的放緩可能是最終緩解限制的原因。OSAT 和材料短缺是半導體供應鏈面臨的新挑戰，這將需要在未來幾年內進行投資，特別是隨著封裝系統的持續趨勢加速」。

根據 IDC 《半導體製造和代工市場評估》及即將發布《半導體製造和代工服務市場和技術評估》研究顯示，IDC 估計2021年 67% 的半導體採用成熟製程技術來製造。

IDC 觀察指出，雖然先進製程僅佔半導體晶圓產量的 15%，但來自先進製程半導體的收益卻佔總收益的 44%。這也是代工市場的資本支出集中在先進製程而對成熟製程技術的投資有限的原因。

新報告中概述的另一個重要發現是Fabless營收的持續成長及亞太地區代工產能的持續成長。 IDC 半導體研究團隊的研究經理 Rudy Torrijos 表示，IDC 預測，Fabless市場的收入將從 2020 年的 41% 成長到 2025 年的 49%，代工市場可持續成長。