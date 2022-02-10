盛群報喜 MCU打入光纖收發群組應用

微控制器（MCU）盛群（6202）總經理高國棟10日表示，今年業績仍有望成長。同時，該公司也傳出好消息，其32位元MCU已成功切入光纖收發模組零組件市場，並獲得國際網通大廠今年訂單200萬顆。

據了解，盛群應用於光纖收發模組的MCU，是獲得美系網通大客戶轉單，預計從下個月開始出貨，這也代表該公司順利首度切入雲端儲存設備應用。

盛群去(2021)年合併營收超過70億元、毛利率達51.1％、每股純益達9.04元，三者都創歷史新高紀錄。其今年首季雖然工作天數相對較少，業績估計將呈現年增，並達與去年第4季接近的水準。

高國棟說，去年是盛群成立20多年來首度產品可以漲價，進入今年，晶圓代工端首季還有調升報價，但下半年則到目前為止還沒有談，至於該公司則是盡量自行吸收，僅調整部分毛利率低的產品線。