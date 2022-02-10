紅色供應鏈逼近 劉揚偉：有些事看起來簡單 其實很困難

中國大陸紅色供應鏈如立訊、藍思科技等近年來積極卡位蘋果供應鏈，不過最近將要揭露去年的財報均紛紛不如預期，對此，鴻海（2317）董事長劉揚偉今（10）日表示，有些事情看起來很簡單、其實很困難。

劉揚偉說明，有些事情看起來很簡單其實很困難，「因為有些東西看到的，像這麼龐大的規模，做一個東西、一個產品、做一件很容易，做1,000件是另外一件事了，做100萬件又是另外一個不同程度的困難，這個我們的競爭對手都還在經歷這些過程。」

這個過程中，是否可以跟它們想像中的一樣呢？以我們過來人的經驗就是，那是不容易的事。所以我們拭目以待，我們可以預期它可能會有怎麼樣的一個狀態。

劉揚偉指出「就像你們可以看到，有些我們的競爭對手他的財報不如預期，你們如果翻翻鴻海過去的發展歷史，這是必然發生的。」

由於代工利潤下滑，立訊精密去年10月公布2021年前三季財報顯示，該年前三季淨利潤為人民幣46.9億元，年增0.21%，但若以單季數據來看，第3季淨利潤年減25.28%，因此外界預期立訊2021年業績低迷。

此外，吃下金屬機殼大廠、蘋果供應商可成（2474）泰州廠的中國大陸手機玻璃製造廠藍思科技，發表2021年度業績預告，率先預估2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤與前一年相比，將下降51%至59%，獲利表現大幅衰退。