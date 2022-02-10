快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

紅色供應鏈逼近 劉揚偉：有些事看起來簡單 其實很困難

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。圖/報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。圖/報系資料照

中國大陸紅色供應鏈如立訊、藍思科技等近年來積極卡位蘋果供應鏈，不過最近將要揭露去年的財報均紛紛不如預期，對此，鴻海（2317）董事長劉揚偉今（10）日表示，有些事情看起來很簡單、其實很困難。

劉揚偉說明，有些事情看起來很簡單其實很困難，「因為有些東西看到的，像這麼龐大的規模，做一個東西、一個產品、做一件很容易，做1,000件是另外一件事了，做100萬件又是另外一個不同程度的困難，這個我們的競爭對手都還在經歷這些過程。」

這個過程中，是否可以跟它們想像中的一樣呢？以我們過來人的經驗就是，那是不容易的事。所以我們拭目以待，我們可以預期它可能會有怎麼樣的一個狀態。

劉揚偉指出「就像你們可以看到，有些我們的競爭對手他的財報不如預期，你們如果翻翻鴻海過去的發展歷史，這是必然發生的。」

由於代工利潤下滑，立訊精密去年10月公布2021年前三季財報顯示，該年前三季淨利潤為人民幣46.9億元，年增0.21%，但若以單季數據來看，第3季淨利潤年減25.28%，因此外界預期立訊2021年業績低迷。

此外，吃下金屬機殼大廠、蘋果供應商可成（2474）泰州廠的中國大陸手機玻璃製造廠藍思科技，發表2021年度業績預告，率先預估2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤與前一年相比，將下降51%至59%，獲利表現大幅衰退。

財報 劉揚偉

延伸閱讀

鴻海董座劉揚偉：今年再推2款電動車

鴻海開工 劉揚偉：半導體營收可望超過去年10-20%

鴻海電動車拚第2季量產 車用零配件年業績衝2百億元

郭台銘「鴻海」有喜訊！2新人曝「像抽到千萬大獎」

相關新聞

客戶用18年還不想換 從包餃子到電動車 都少不了這家高科技黑手

台灣精銳科技位於中部科學園區的廠房裡，有一個終年恆溫的實驗室，擺滿動輒千萬起跳的德國量測儀器，專門測量齒輪的精密程度。「這些齒輪加工的公差是3微米以下，」

面對疫情、升息、通膨、缺料 鴻海劉揚偉這樣看

鴻海（2317）今（10）日在土城總部舉行開工團拜，針對疫情，董事長劉揚偉表示，疫情現在似乎變得大家可以能夠預期了，不會...

紅色供應鏈逼近 劉揚偉：有些事看起來簡單 其實很困難

中國大陸紅色供應鏈如立訊、藍思科技等近年來積極卡位蘋果供應鏈，不過最近將要揭露去年的財報均紛紛不如預期，對此，鴻海（23...

鴻海今年持續全球布局 加大投資北美、泰、印尼

鴻海（2317）今年預計持續全球化布局，投資印尼、北美、泰國等地區。

競爭對手財報不如預期？ 劉揚偉：這是必然會發生的

針對組裝廠放話要超越鴻海（2317），但是財報表現不如預期？鴻海董事長劉揚偉今（10）日表示，有些事情看起來簡單，其實困...

鴻海董座劉揚偉：今年科技日將揭曉2款新的電動車

鴻海去年首度對外發表三款電動車，沒想到，今年還會再有驚喜！鴻海今（10）日上午舉行新春團拜開工典禮，董事長劉揚偉率領員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。