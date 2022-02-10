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鴻海今年持續全球布局 加大投資北美、泰、印尼

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海（2317）今年預計持續全球化布局，投資印尼、北美、泰國等地區。圖／報系資料照
鴻海（2317）今年預計持續全球化布局，投資印尼、北美、泰國等地區。圖／報系資料照

鴻海（2317）今年預計持續全球化布局，投資印尼、北美、泰國等地區。

鴻海今（10）日在土城總部舉行開工團拜，董事長劉揚偉受訪指出，泰國部分在今年應該會開工，約需要一年半到兩年的時間，預計2024年上半年加入量產行列。

印度的部分，劉揚偉指出，印度的市場大家都知道是有目共睹的，非常的龐大。這個市場要起來，也是指日可待。集團一直在預測什麼時候應該要做到什麼程度，這些都在我們的計畫之中。可以看得出來，整個國際情勢對印度的市場是有利的，我們在印度方面也加速進行中。

因應地緣政治、通膨與疫情，鴻海持續全球布局，避免單一地區的影響程度，因此鴻海在伺服器部分就已經在墨西哥持續擴產，另外像是在北美以及東南亞的泰國、印尼等地也會進行投資，包含ICT、電動車領域都有。

此外，在北美部分，鴻海與商用電動輕型卡車供應商、合作夥伴Lordstown合作，這部分預計在第三季鴻海第一部乘用車就會正式生產。電動巴士部分也會在3月時有好成績。

對於缺料看法，鴻海發言人巫俊毅指出，整體缺料狀況還在持續發生，去年第四季有些光學零組件缺料，當時對營收有些影響，但是10月就已解決，爾後在11-12月就已看到營收增長。第一季相比去年第四季供應鏈又更加改善。但是在小IC像是功率IC、電源管理IC還是缺的，預期要到下半年才會較為明朗。

鴻海 印度 泰國

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