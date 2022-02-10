競爭對手財報不如預期？ 劉揚偉：這是必然會發生的

針對組裝廠放話要超越鴻海（2317），但是財報表現不如預期？鴻海董事長劉揚偉今（10）日表示，有些事情看起來簡單，其實困難，這麼龐大規模，做一件東西很容易，做一千件是另外一件事，做一百萬件又是不同程度的困難，我們競爭對手都還在經歷這些不同程度的過程，這過程中是否可以與他們想像一樣，以過來人身份來說，是不容易的事情，我們拭目以待。

劉揚偉指出，在這過程中，我們可以預期會發生什麼樣的事情，大家可以看到競爭對手財報不如預期，翻翻鴻海過去發展的歷史，這是必然會發生的。

中國手機玻璃大廠藍思科技近日公布 2021 年業績預告，預計 2021 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤，為人民幣 20.07 億到 23.99 億元，較 2020 年同期下降 59%-51%。其原因包含限電、缺料、新產品研發，以及響應中國政府倡導的「共同富裕」等。