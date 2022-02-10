鴻海董座劉揚偉：今年科技日將揭曉2款新的電動車

鴻海去年首度對外發表三款電動車，沒想到，今年還會再有驚喜！鴻海今（10）日上午舉行新春團拜開工典禮，董事長劉揚偉率領員工進行團拜，他表示，今年還會有兩款新的電動車，並將在今年科技日揭曉。

鴻海近年積極投入電動車發展，去年首度對外發表三款電動車，分別是房車、SUV（運動型休旅車）以及電動巴士，不過，日前鴻海官網更新時，卻在短片上出現了一款新的電動車，都讓外界關注，今年鴻海電動車款式是否會再增加。對此，劉揚偉今天表示，「會有驚喜，大概會有兩款」，車子的大小、用途會在科技日揭曉。這也意味著，今年十月份科技日的時候，鴻海電動車款將增加到五款。

劉揚偉先前在線上尾牙時曾經表示，「我們第一季的表現可能比過去幾年都來得好，幾個重要的廠區，可能只有兩天的春節假期，這是過去未曾見過的榮景。」顯示鴻海第一季營運表現有望淡季不淡。劉揚偉今天也表示，缺料問題舒緩下，今年第一季將會是史上最好的第一季。