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PA利基不同元月業績表現不一 法人仍一致看好後市

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

由於蘋果通常於第1季調整庫存，影響穩懋（3105）VCSEL產品線出貨狀況，1月營收雖呈現月減，但符合法人先前預估；全新（2455）則受惠於Android手機相關需求增溫，1月營收呈現月增，且法人看好2、3月營收表現仍可期。

以機構表示，雖然第1季為穩懋、全新部分產品線的淡季，不過，由於2022年5G商機加速釋出，有助於提升穩懋、全新的營收動能，因此，評價維持買進的投資建議。

分析師表示，穩懋1月營收減少至19.25億元，月減17.83%，原因在於蘋果通常於年初調整庫存，不利於VCSEL、cellular產品線的出貨表現；由於2021年業績欠佳的Wi-Fi、infrastructure產品線，2022年營運展望均轉佳，此外，預估cellular、VCSEL產品線於淡季過後即可重拾出貨成長動能，因此，維持穩懋買進的投資建議。

全新1月營收則增加至2.9億元，月增7.65%，主要係Android手機相關需求增溫所致，且目前買氣持續熱絡；受惠於5G滲透率提高，以及車用LiDAR、手機ToF鏡頭相關商機發酵，2022年全新營運展望仍佳，加上大批機台折舊於去年12月到期，預估2022年折舊費用與2021 年相當，有助於全新的獲利表現。

營收 穩懋 手機

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