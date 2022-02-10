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印尼電動車鏈投資總額80億美元 鴻海：今年將推兩款新車

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉/攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉/攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（10）日表示，關於印尼電動車生態鏈的投資，總投資額是80億美元，鴻海是五家公司之一，由於雙方已經在1月底簽訂MOU，預定3月將簽訂正式合約。

鴻海是在1月底與印尼投資部、印尼電池公司（PT. Industri Baterai Indonesia, IBC ）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）和Gogoro簽署合作備忘錄（MoU），共同聚焦在電池及電動車相關產業鏈，希望在印尼開發永續的新能源生態鏈。

鴻海今天舉行開工日，劉揚偉對印尼市場，做出以上表示。針對今年科技日新的驚喜？他說，會有驚喜，車子有不同大小，也有不同用途的車子，新車將在今年科技日會介紹，去年推出三款電動車，今年有兩款新款的電動車。

至於美國電動車市場，他說，將今年第3季量產，合作夥伴Lordstown將在第3季量產。至於泰國電動車，他說，將在今年開工，一年半左右量產，最快2024上半年量產。

對於印度蘋果手機的看法？他說，印度市場非常龐大，要起來指日可待，集團一直預測何時要做到什麼程度，國際情勢對印度市場有利，加速進行中。

電動車 印尼 鴻海

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