威騰、鎧俠半導體原物料遭汙染 群聯：供貨無影響
針對NAND Flash供應商KIOXIA（鎧俠）以及WD（威騰）公告工廠的半導體原物料被汙染，群聯（8299）今（10）日發表聲明，公司跟KIOXIA有簽屬LTA（長期供貨合約），在優先供貨保障合約裡，供貨無慮，無影響。
群聯指出，除了與KIOXIA有簽屬LTA以外，群聯也與其他主要的NAND供應商原廠均分別有簽屬LTA供貨合約以及穩定合作關係，供貨無影響。
另外，群聯的NAND供貨來源多元化，且與各家NAND原廠均保有長期穩定的合作關係，群聯也將密切的關注NAND原廠的營運狀況以及供貨穩定度，確保滿足全球客戶的需求。
群聯強調，為因應2022年的NAND儲存市場需求上升，尤其為了滿足全球客戶的Design-in合作案，群聯從2021年10月份開始，便已開始建構庫存水位，截至2022年1月份，庫存水位達到歷史新高，短期內供貨無慮。
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