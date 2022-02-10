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威騰、鎧俠半導體原物料遭汙染 群聯：供貨無影響

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
針對NAND Flash供應商KIOXIA（鎧俠）以及WD（威騰）公告工廠的半導體原物料被汙染，群聯（8299）今（10）日發表聲明，供貨無慮，無影響。示意圖/美聯社
針對NAND Flash供應商KIOXIA（鎧俠）以及WD（威騰）公告工廠的半導體原物料被汙染，群聯（8299）今（10）日發表聲明，供貨無慮，無影響。示意圖/美聯社

針對NAND Flash供應商KIOXIA（鎧俠）以及WD（威騰）公告工廠的半導體原物料被汙染，群聯（8299）今（10）日發表聲明，公司跟KIOXIA有簽屬LTA（長期供貨合約），在優先供貨保障合約裡，供貨無慮，無影響。

群聯指出，除了與KIOXIA有簽屬LTA以外，群聯也與其他主要的NAND供應商原廠均分別有簽屬LTA供貨合約以及穩定合作關係，供貨無影響。

另外，群聯的NAND供貨來源多元化，且與各家NAND原廠均保有長期穩定的合作關係，群聯也將密切的關注NAND原廠的營運狀況以及供貨穩定度，確保滿足全球客戶的需求。

群聯強調，為因應2022年的NAND儲存市場需求上升，尤其為了滿足全球客戶的Design-in合作案，群聯從2021年10月份開始，便已開始建構庫存水位，截至2022年1月份，庫存水位達到歷史新高，短期內供貨無慮。

群聯 NAND 半導體

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