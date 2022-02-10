中信關鍵半導體、小資高價ETF 22日配息出爐

中信關鍵半導體ETF（00891）及中信小資高價ETF（00894）將於2月22日進行2022年開春以來首次配息，每單位配息金額預估分別為0.29元、0.35元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減；若以2月8日收盤價計算，兩者單次配息率分別為1.79%、2.26%，參與配息的最後申購日為2月21日。

這兩檔皆為季配息ETF，以半導體為主要持股。中信關鍵半導體ETF（00891）為國內首檔聚焦台灣半導體產業的台股ETF，成分股完整涵括半導體產業中下游；中信小資高價ETF（00894）中半導體產業占比亦高逾6成；由於台灣半導體成長動能強勁，過去兩檔歷史填息率為100%，且最長於7日內即完成填息。