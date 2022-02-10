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威騰、鎧俠3D快閃記憶體材料遭汙染 陸行之覺得奇怪

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

威騰電子（Western Digital）和製造夥伴鎧俠（Kioxia）發布新聞稿表示，用於快閃記憶體的材料遭到汙染，已影響日本位於四日市和北上兩座廠的生產，目前正儘速設法恢復正常運作；資深半導體分析師陸行之在臉書發文表示，「從我1995年看半導體行業開始，就覺得很奇怪」，每次記憶體或半導體下行跌價週期來了，總是有意外來給供給踩個煞車，穩住價格，他同時請粉絲分享過去的類似事件的紀錄。

威騰電子和鎧俠並未提出何時可能恢復生產的具體日期；鎧俠表示，生產受影響的是較新款的所謂3D快閃記憶體，「本公司預料傳統2D快閃記憶體的出貨不會受到影響」。由於正值全球半導體供應鏈供不應求之際，這個消息將使短缺的情況更雪上加霜。

陸行之今（10）日在臉書發文表示，「從我1995年看半導體行業開始，就覺得很奇怪，每次記憶體或半導體下行跌價週期來了，總是意外來個地震，火災，材料污染，停電來給供給踩個煞車，把價格穩住」。

陸行之強調，「這到底是出亂的頻率太高（下行，上行週期都發生），是老天爺在作弄我們，還是人在作怪？」，他說，「請各位粉絲大大分享過去的所有紀錄, 最好在前面加個日期什麼的？還有不知道這些半導體相關的保險公司如何應對」。

有網友回應說，「作怪的一定是人吧」，陸行之則是回文表示，「不確定，有可能頻率太高，所以碰到下行週期發生的」；也有網友回應表示，「越燒越旺、越污染越強」、「應該研究再保險公司出險及保費費率調整情況」。

另有網友舉例說，「讓我想起去年旭化成火災，找瑞薩代打，然後瑞薩也火災…」，陸行之則回覆，「這個好像是需求強的時候出事的」。

快閃記憶體 半導體

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