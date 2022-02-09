NCC抽測手機資安 仍有5款尚未通過複測

現代民眾手機不離身，手機資安功能是否健全，也越來越重要。NCC（國家通訊傳播委員會）去年下半年抽測10款手機資安狀況，截至目前為止，仍有5款尚未通過複測，其中4款屬於中國品牌手機。

2021年，NCC總共抽測15款智慧型手機內建軟體資安狀況，上半年抽測5款，下半年抽測10款。

NCC表示，去年上半年抽測的5款大陸廠牌智慧型手機，分別是REALME C3、OPPO A72、VIVO Y50、MI NOTE9 PRO、SUGAR T30 64/3G DUAL LTE，初測均未通過，但手機製造商積極配合改善，已於複測時全數通過。

去年下半年NCC總共抽測10款不同廠牌的智慧型手機，初測僅有iPhone 12通過，其他9款手機未通過，主要是考量其內建軟體尚不符測項要求，暫不予公布，NCC已函請手機製造商積極配合改善；而截至2月8日為止，9款手機之中，仍有5款尚未通過複測，5款之中中，有4款為中國品牌手機。

NCC基礎設施事務處副處長吳銘仁表示，NCC會督促業者改善，通過複測後，3月會再公布手機名單。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，各國手機資安檢測都不是強制規範，目前採取自願性質，NCC則每年會定期抽測，讓民眾知道哪幾款手機是否通過，並定期公布結果。