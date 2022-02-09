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曝聯電再獲三星28nm OLED驅動IC大單 代工價格已超台積電

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繼去年三星28nm ISP交由聯電代工後，近日聯電再獲三星28nm OLED驅動IC大單，月產能達1萬片以上。聯合報系資料照
繼去年三星28nm ISP交由聯電代工後，近日聯電再獲三星28nm OLED驅動IC大單，月產能達1萬片以上。聯合報系資料照

集微網消息，據台媒報導，繼去年三星28nm ISP交由聯電代工後，近日聯電再獲三星28nm OLED驅動IC大單，月產能達1萬片以上。

據了解，受限自家產能不足，三星電子旗下LSI事業部去年將ISP交由聯電代工，讓聯電28nm製程更加搶手，產能供不應求到頻頻漲價，用戶指出，聯電28nm代工價格已調漲到超過台積電

業內稱，近期聯電又拿到三星28nm OLED驅動IC大單，加上三星向台廠外購也在聯電投產，月產能共達1萬片以上，下半年聯電運營可期。

聯電年前法說會，總經理王石雖回應法人指出，28nm產能恐會在2023年出現供過於求，但他也認為28nm已是應用的甜蜜製程節點，需求仍會持續，聯電已跟很多客戶簽長期合約（LTA），長約將覆蓋聯電28nm將近8成的產能，即使2023年市況出現變化，對聯電影響相對較小。業界指出，三星也是聯電的長約客戶之一，但聯電不回應客戶相關訂單問題。

台積電 聯電 三星 OLED

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