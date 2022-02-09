Opensignal公布2022全球用戶行動體驗 遠傳搶進前30

虛擬地產近日成為了年輕一代熱門的投資機會，近期不乏國際金融機構、品牌及實體地產商進場在元宇宙世界買地，讓「買虛擬地」題材更加升溫。做為科技業大老，宏碁集團創辦人施振榮近期開始研究元宇宙，可以說是銀髮族界最了解元宇宙的大老之一，施振榮又是怎麼看元宇宙發展？

2022-02-09 18:06