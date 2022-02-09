Opensignal公布2022全球用戶行動體驗 遠傳搶進前30
Opensignal昨(8)日公布最新的「2022全球用戶行動網路體驗奬項」，調查全球281家電信商在2021年下半年的行動網路表現，遠傳（4904）、中華電信（2412）坐穩網速雙雄，遠傳在「下載速率」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」三項評比挺進全球前30名，獲高效能奬項（Global High Performers），持續提供用戶高品質的網路體驗。
此外，遠傳在5G的表現優異，去(2021)年9月榮獲Opensignal「全球5G行動網路體驗報告」證認「5G下載速度」「5G上傳速度」、「5G影音體驗」世界第一殊榮，展現台灣5G堅強實力，去年12月Opensignal發布最新「台灣5G使用者體驗報告」，遠傳於「5G可用率」、「5G可及率」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」、「5G語音體驗」五項關鍵指標奪冠，且於其中「5G可用率」、「5G可及率」兩項指標大幅領先同業。
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