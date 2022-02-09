M31加入英特爾晶圓代工IP聯盟 拓展海外市占版圖

全球矽智財供應商円星科技 (M31， 6643)宣布加入英特爾晶圓代工服務加速計畫 (Intel Foundry Services Accelerator)，為IFS晶圓代工服務平台的全球客戶提供高階精品矽智財，將有望延伸海外IP市占版圖。

英特爾產品與設計生態系統副總裁兼總經理Rahul Goyal表示，IFS生態系聯盟象徵著英特爾在晶圓代工領域跨出重要的一步，M31加入聯盟後，將其IP先進技術擴展至IFS，能造福全球共同的客戶。

M31表示，提供客戶完整通過矽驗證的IP產品組合，以滿足應用市場上多樣化的IC設計需求，包括AI加速器、邊緣運算、客製化物聯網、5G、車用電子和雲端資料中心。主要產品包括領先業界的高速介面矽智財設計如 USB、MIPI、PCIe、SATA、SerDes等，以及基礎矽智財包含記憶體編譯器 (SRAM Compiler)、標準元件庫 (Standard Cell Library)、通用IO元件庫 (General Purpose Input/ Output Library , GPIO)。並憑藉豐富的矽智財開發與驗證的經驗，進一步推出IP整合服務，協助客戶在最短的時間內達成極低耗電的CPU實體設計與標準IP元件庫的效能精進。

M31加入英特爾晶圓代工服務的IP聯盟（IP Alliance），展現出整個半導體產業對其IP專業技術的信賴，更是對M31每年在研發技術和客戶服務方面卓越表現的認可。

此次攜手英特爾，M31期待透過兩家領導廠商的合作與投入，並藉英特爾規模龐大的晶圓廠，為IFS客戶提供承諾的產能。而採用M31通過各製程節點認證的IP解決方案，能使客戶更有信心地在英特爾的製程技術上應用M31的設計，快速地整合且重複使用符合英特爾製程的IP核心，幫助客戶充分利用IFS聯盟內的專業系統與設計人員，以此提升IC設計效能並加速系統單晶片的上市時間。

M31總經理張原熏表示，M31作為IFS加速器計畫的IP聯盟一員，將有效提升先進製程與多樣化規格矽智財的研發效能，並能因應市場趨勢持續推出創新的IP產品，期待與IFS聯盟夥伴共同研發前端技術，此合作將能嘉惠全球客戶，並加速推展M31海外市場布局。