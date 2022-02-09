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台郡：傳統PI產品線季節降價壓力較大

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

軟板大廠台郡（6269）今日召開法說會，回應分析師關注目前降價壓力，財務長熊雅士回應，從對照往年情況來看，首季傳統PI產品線降價壓力較大，至於天線相關降價情況則和往年差不多。

台郡統計，去(2021)年第4季受到新台幣升值3.3%影響毛利率0.9個百分點，該季毛利率下滑並受高材料占比營收增加、季節降價壓力等影響。

由於歷年首季都是軟板廠商逐步進入淡季，分析師追問季節降價壓力，熊雅士指出，從經驗上來看價格壓力較往年大會在傳統PI產品線，今年也是，至於台郡收割新的效益會是在天線相關營收。

熊雅士也指出，兩三年前也看到傳統PI軟板過渡期趨勢，傳統PI領域持續有競爭者加入，因此公司也一直持續投資天線技術與高價值領域，預料2023-2024年效益更顯著。

台郡 軟板

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