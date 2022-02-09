影 ／全台首創 群創光電攜手奇美醫開發雙防疫利器

群創光電與奇美醫學中心攜手合作，全台率先開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，透過自動化設備，協助疫苗注射站安全與快速完成相關作業。今下午群創將首件設備捐贈給奇美醫學中心，（10）日正式啟用。

「智能疫苗劑量分裝機」造價經費約250萬元，可提供AZ、BNT、Moderna三種不同疫苗半劑或全劑分裝，而「BNT疫苗瓶翻轉機」造價不到10萬元，歷經約2個半月開發完成。

群創光電總經理楊柱祥表示，群創以自身面板產業專業，提供前線醫療人員高精密專業醫療面板，可有效降低人為醫療錯誤，未來不排除提供政府擴大推廣。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，輝瑞(BNT)為濃縮劑量疫苗，接種作業繁瑣複雜，疫苗抽取過程，涵蓋很多步驟和繁複，且不同種類疫苗抽取劑量也不同，『智能疫苗劑量分裝機』及『BNT疫苗瓶翻轉機』，可減少護理師重複抽吸及搖晃動作，對減輕工作負荷及身心壓力有很大幫忙。

而智能疫苗劑量分裝機具備「作業安全性｣、「容量正確性｣、「生產時間一致性｣、「簡易操作｣、「腳輪設計便於移動｣、「預防人因性危害｣六大特點。由群創光電進行設備設計製作，奇美醫學中心提供測試物件及抽取相關經驗，群創開發團隊將疫苗分劑(針)人工作業優化為自動化作業流程，運用機器手臂及自動化機構抽取疫苗，透過光學液面檢測達成容量管理，最後進行注射筒針蓋復歸作業及產品出料分類。

群創表示，「BNT疫苗瓶翻轉機」，主要運用機構及電設等技術背景，完成替代醫護人員重複性高混合藥液翻轉作業，同時客製化可拆換牙叉，並可多瓶藥瓶擺放，具備「提升作業效率｣、「操作簡潔便利｣、「外觀小巧精緻｣、「可調整翻轉速度及次數｣、「預防人因性危害｣五大特點。