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業內消息稱三星將在年底推出200層+NAND閃存

集微網 / 集微網

圖源：businesskorea

集微網消息，全球半導體企業為了率先批量生產200層以上NAND閃存，展開了激烈的技術競爭。三星電子計劃在2022年底或2023年上半年推出200層以上NAND閃存，並在明年上半年開始批量生產。

據businesskorea報道，三星電子原計劃在2021年末開始量產176層NAND，但考慮到市場情況，推遲到了2022年第一季度。不過美國的美光已經開始量產176層NAND，業內人士預測，三星電子將加快200層以上NAND閃存量產的步伐，以奪回被美光奪走的技術領先地位。

業內人士稱，三星電子將在128層的單片存儲器上疊加96層，推出224層的NAND閃存。與176層相比，224層NAND閃存的生產效率和數據傳輸速度將提高30%。

另外，美光和SK海力士也在加速200層以上NAND閃存的開發。

半導體 美國

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