鴻海轉投資夏普 Dynabook IPO延至2022年度

日本媒體報導，鴻海（2317） 轉投資的日本夏普 (Sharp) 昨（8）日宣布，旗下生產筆記型電腦等產品的子公司「Dynabook」，預估在2022年度內 (至2023年3月) 股票上市。

夏普社長野村勝明於8日舉行的財報說明會上表示，旗下PC事業子公司Dynabook的上市(IPO)時間，將從原先預定的2021年度內（2022年3月底前）延後至2022年度內（2023年3月底前）。

關於Dynabook延後IPO的原因、野村勝明表示，「Dynabook雖持續維持獲利，不過業績有必要再往上提升」。

夏普昨日盤後公布最新一季財報，受惠於車用/PC用面板銷售佳，2021年度Q3 (10 月至 12 月) 純益年增高達63%，至283億日圓，為連續第7季呈現盈餘。前三季的合併營收年增逾4%至1.894兆日圓，純益年增逾72%，至708億日圓。

財測方面，由於家電銷售暢旺，夏普預估全年純益年增6成至850億日圓，優於Nikkei QUICK Consensus的市場預測中數733億日圓，夏普不僅上修年度純益目標、且財測優於市場預期，今年度每股配息金額將優於上年度。