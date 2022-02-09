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兩因素加持 估首季陸系智慧型手機AP出貨季增6.6％

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

根據DIGITIMES Research分析師翁書婷調查分析，去年第4季陸系智慧型手機所需應用處理器(Application Processor；AP出貨1億7,120萬顆，季減30.8%，主因手機品牌面臨長短料、5G手機需求不振，且AP供需結構錯配；展望今年第1季，陸系智慧型手機AP出貨將為1億8,250萬顆，季增6.6%。

翁書婷表示，雖然受到農曆春節工作天數減少影響，但陸系手機品牌海外市場擴展有成，對4G AP儲備仍相當積極，且聯發科（2454）與高通(Qualcomm)都量產5G旗艦AP，將帶動5G AP出貨季增長。

翁書婷說，主要AP供應商中，聯發科去年第4季在產能不足下，4G AP出貨量季減幅大於高通，5G AP出貨也受備貨淡季、中國市場5G手機需求不振、Oppo與Vivo等陸系品牌調整庫存等三大因素影響，聯發科市占率領先高通的幅度縮小。

展望今年第1季，高通旗艦AP驍龍Gen 1下單三星(Samsung)的4奈米製程產能不足，且高通加速轉向5G生態系布建，縮減4G AP供應，使其整體AP出貨量季增幅將小於聯發科，因此聯發科佔有率將再與高通拉開。

製程技術方面，去年第4季陸系智慧型手機AP出貨量中，4奈米/5奈米製程比重升為14.5%，主因除麒麟9000、888、888+外，高通年度旗艦AP驍龍Gen 1與聯發科天璣9000也開始量產；今年第1季隨著採用5奈米製程的聯發科天璣8000進入大量生產階段，預料4奈米/5奈米製程比重持續升至突破2成。

4G 智慧型手機 高通

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