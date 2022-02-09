研調估iPhone今年出貨年增8% 更新iPhone 14/SE3預測

以賽亞調研今（9）日發布Apple產品組合分析，其中更新iPhone產品線預測，估今年 iPhone出貨量預計成長3~8%至2.4-2.5億支，高標年增8%，其中iPhone 14系列及iPhone SE3 可能占比50%以上。

以iPhone 14系列來看，以賽亞調研分析預測，將由低階兩支6.1吋以及高階兩支6.7吋組成，其中以鏡頭升級最為明顯，像是前鏡頭的自動對焦、螢幕瀏海的設計，以及後攝廣角鏡頭的升級。

此外，以賽亞調研分析預測，預估2022整體iPhone 14系列的出貨量可能落在8500-9000萬支。

至於iPhone SE3，以賽亞調研分析預測，今年的SE3可能會支援5G網路並搭配高通X60數據晶片、A15仿生晶片，以及Touch ID。此款機種預計今年二月會進入量產階段，整年出貨量預估在3000-3500萬支。

同時，以賽亞調研分析預測，今年的iPhone SE3可能會對中國OEM在高階手機市場(USD$300~499)帶來一定程度的競爭。