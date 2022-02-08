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Opensignal公布行動網路體驗 中華電挺進全球前30
國際知名測速機構Opensignal今(8)日最新公布「2022全球用戶行動網路體驗奬項」，調查全球281家電信商在2021年下半年的行動網路表現，在六項行動體驗獎項中，台灣電信業者表現深獲肯定，有五個項目挺進全球前30名，獲高效能奬項(Global High Performers)。
其中，電信龍頭中華電信（2412）成績領先同業，在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等四個評比皆拿下全球頂尖前30名，並在「下載速率」、「影音體驗」、「語音應用程式體驗」三項指標皆獲得全台第一。
此外，「影音體驗」項目代表台灣用戶在行動設備上享受到更好的影音串流媒體服務，中華電信為台灣唯一獲奬業者，這意味著用戶在幾乎不卡頓的情况下，享受到穩定影音體驗。
遠傳（4904）在「下載速率」、「影音體驗」、「語音應用程式體驗」等三項體驗中，也擠進全球前30名。
另外，電信三雄在「遊戲體驗」項目均獲高效能肯定，其中，台灣大哥大（3045）在該項目表現最佳。亞太（3682）則在「4G可用率」項目中領先。
針對此次獲國際測速機構獎項，中華電信回應，本次在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」和「語音應用程式體驗」等4四項評比獲得國際肯定，再次印證中華電信持續以客戶為中心的經營理念。
中華電信強調，擁有4G/5G最大連續頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，再以大數據精準建設的領先技術工法，持續加速加量建設行動網路，讓客戶享受卓越的網路品質及應用服務體驗。
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