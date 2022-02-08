聽新聞
test
0:00 / 0:00

Opensignal公布行動網路體驗 中華電挺進全球前30

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
Opensignal公布全球行動網路體驗，電信龍頭中華電挺進全球前30，中華電信表示，將持續建設、優化行動網路。中華電信／提供
Opensignal公布全球行動網路體驗，電信龍頭中華電挺進全球前30，中華電信表示，將持續建設、優化行動網路。中華電信／提供

國際知名測速機構Opensignal今(8)日最新公布「2022全球用戶行動網路體驗奬項」，調查全球281家電信商在2021年下半年的行動網路表現，在六項行動體驗獎項中，台灣電信業者表現深獲肯定，有五個項目挺進全球前30名，獲高效能奬項(Global High Performers)。

其中，電信龍頭中華電信（2412）成績領先同業，在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等四個評比皆拿下全球頂尖前30名，並在「下載速率」、「影音體驗」、「語音應用程式體驗」三項指標皆獲得全台第一。

此外，「影音體驗」項目代表台灣用戶在行動設備上享受到更好的影音串流媒體服務，中華電信為台灣唯一獲奬業者，這意味著用戶在幾乎不卡頓的情况下，享受到穩定影音體驗。

遠傳（4904）在「下載速率」、「影音體驗」、「語音應用程式體驗」等三項體驗中，也擠進全球前30名。

另外，電信三雄在「遊戲體驗」項目均獲高效能肯定，其中，台灣大哥大（3045）在該項目表現最佳。亞太（3682）則在「4G可用率」項目中領先。

針對此次獲國際測速機構獎項，中華電信回應，本次在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」和「語音應用程式體驗」等4四項評比獲得國際肯定，再次印證中華電信持續以客戶為中心的經營理念。

中華電信強調，擁有4G/5G最大連續頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，再以大數據精準建設的領先技術工法，持續加速加量建設行動網路，讓客戶享受卓越的網路品質及應用服務體驗。

Opensignal公布全球行動網路體驗，台灣電信業者在下載速度、遊戲體驗等項目擠進前30名。
Opensignal公布全球行動網路體驗，台灣電信業者在下載速度、遊戲體驗等項目擠進前30名。

中華電信 4G 測速

延伸閱讀

轉彎時竟低頭撿東西！　駕駛自撞電箱車頭毀損

內神通外鬼詐中華電信 主嫌收押不禁見

中華電信內神通外鬼 辦「洗手機」變呆帳3千萬收不回

地檢署搜索中華電信營運處 中華電：會配合調查

相關新聞

英特爾再槓台積 兩強搶單大戰更激烈

英特爾昨（8）日宣布，推出晶圓代工服務（IFS）加速器，打造全方位生態系聯盟，重押矽智財（IP）與設計服務等領域，協助客...

英特爾聯盟 IP三雄扮要角

英特爾昨（8）日宣布推出晶圓代工服務（IFS）加速器，矽智財（IP）是一大重點，新組成的IP聯盟中，台灣IP三雄力旺、M...

產業前線／卡位元宇宙，遊戲業大併購潮來襲

如果說近年科技業的併購潮，大多是由人工智慧（AI）這項新顯學帶動，接下來的整併潮，預料將由元宇宙（Metaverse）領軍。

IC設計離不開矽智財 業者身價水漲船高

矽智財（IP）在半導體業的地位日益重要，也讓IP廠商身價隨之水漲船高，毛利率屢屢登上驚人的「100%」，加上相關業者股本...

TV產品報價 現止跌訊號

2月上旬最新面板報價出爐，電視面板價格跌勢持續收斂，已看見止跌訊號，有利面板雙虎群創、友達營運。

Opensignal公布行動網路體驗 中華電挺進全球前30

國際知名測速機構Opensignal今(8)日最新公布「2022全球用戶行動網路體驗奬項」，調查全球281家電信商在20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。