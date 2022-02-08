德微1月營收年增18.13% 創單月歷史新高紀錄

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

二極體廠德微（3675）今（8）日公告2022年1月營收為1.85億元，月增0.29%、年增18.13%，創單月歷史新高紀錄；公司先前表示，除上半年2月外，營收可望逐季續創新高。

德微表示，1月分的營收成長主要貢獻來自高速運算與高速運輸部分，隨著全球車用電子、5Ｇ、人工智慧與工控等產品廣泛應用，進而帶動此市場需求上升，其龐大商機，不可小覷；德微1月營收1.85億元，月增0.29%、年增18.13%，創單月歷史新猷。

董事長張恩傑曾說，展望今年，德微兩大成長引擎正式啟動，一是成本下降、其次是出貨量增加，自動化製程效益真正顯現會在今年第2、3季，目前設備已經到位，屆時產能也會增加30%至50%，此部分，還不包括敦南部分，對毛利率將有顯著提升，法人估德微今年毛利率有望突破38%、朝40%目標邁進。

德微 營收 毛利率

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