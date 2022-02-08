德微1月營收年增18.13% 創單月歷史新高紀錄
二極體廠德微（3675）今（8）日公告2022年1月營收為1.85億元，月增0.29%、年增18.13%，創單月歷史新高紀錄；公司先前表示，除上半年2月外，營收可望逐季續創新高。
德微表示，1月分的營收成長主要貢獻來自高速運算與高速運輸部分，隨著全球車用電子、5Ｇ、人工智慧與工控等產品廣泛應用，進而帶動此市場需求上升，其龐大商機，不可小覷；德微1月營收1.85億元，月增0.29%、年增18.13%，創單月歷史新猷。
董事長張恩傑曾說，展望今年，德微兩大成長引擎正式啟動，一是成本下降、其次是出貨量增加，自動化製程效益真正顯現會在今年第2、3季，目前設備已經到位，屆時產能也會增加30%至50%，此部分，還不包括敦南部分，對毛利率將有顯著提升，法人估德微今年毛利率有望突破38%、朝40%目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言