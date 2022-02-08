台灣光罩1月營收年增23.40% 創歷史同期新高紀錄

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

受惠於半導體應用需求強勁，台灣光罩（2338）今（8）日公告1月營收為5.6億元，月增5.28%、年增23.40%，創歷史同期新高紀錄，等於重拾成長動能。

台灣光罩表示，由於半導體晶圓代工需求暢旺，使得光罩的產能利用率維持滿載，相較去年同期成長23.4%。

台灣光罩去(2021)年合併營收為60.77億元，連續四年業績創歷史新高，且去年首度突破60億元大關；該公司去年前三季獲利為9.18億元，年增幅度達3.89倍，每股純益為4.41元。

光罩主要提供0.11微米至0.18微米製程晶圓光罩，並已擴展至90/65奈米製程，根據該公司規畫，預計於今年中就可以開始提供40奈米製程晶圓光照，2023年中進一步再擴展至28奈米製程。

光罩 晶圓代工

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