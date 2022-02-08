拍檔1月營收月增17% 為2020年以來新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

智慧零售解決方案供應商拍檔科技（3097）公告今年1月合併營收2.89億元，月增17%、年增33.4%，為2020年以來兩年新高。而在亞太區域的軟體與加值服務營收成長年增25%，服務客戶門店數累積超過13,300家。

拍檔指出，從前(2021)年新冠疫情興起，拍檔持續往智慧零售解決方案供應商的方向前進，在亞太區結合子公司益欣資訊、麻吉數位、美麗科技與新加坡Epoint，面向餐飲零售品牌客戶，提供軟硬金服、虛實融合（OMO）的一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗、提升營運效率與優化營運成本，而疫情帶來的無接觸商機也進⼀步讓領導品牌積極加速數位轉型。

展望今年營運，拍檔表示，除了因應歐美疫情後的低接觸商機，積極推廣相關軟硬解決方案外，同步會持續深化亞太地區的OMO一站式服務，協助更多亞太地區餐飲與零售品牌數位轉型以及跨國展店的相關規劃。

疫情 餐飲 營收

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