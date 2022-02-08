業內消息稱聯發科、高通4G AP出貨量比例將下降

集微網消息，聯發科預計，2022年4G智慧手機的AP出貨量比例將逐步下降，因為它正在為 5G AP 和用於智慧手機以外的移動設備的IC分配越來越多的運營資源。業內人士透露，高通預計將在2022年大幅減少4G AP的出貨量，第一季度出貨量將連續下滑約10%。

據digitimes報導，消息人士稱，聯發科正將4G AP的重點放在高端機型上，預計2022年第一季度4G AP的出貨量將保持季度不變。

根據智慧手機廠商和市場研究公司的預測，2022年全球5G智慧手機出貨量將達7億部，佔全年智慧手機出貨量的50-60%。

不過消息人士指出，隨著小米、OPPO、傳音等中國智慧手機廠商成功開拓東歐、拉美、東南亞和非洲等新興4G智慧手機市場，2022年將繼續推動4G智慧手機的銷售。因此，盡管全球對5G智慧手機的需求快速增長，但2022年全球對 4G AP 的需求不會減少，因此預計今年4G AP 供應將趨緊。