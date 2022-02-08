業內消息稱聯發科、高通4G AP出貨量比例將下降

集微網 / 集微網

集微網消息，聯發科預計，2022年4G智慧手機的AP出貨量比例將逐步下降，因為它正在為 5G AP 和用於智慧手機以外的移動設備的IC分配越來越多的運營資源。業內人士透露，高通預計將在2022年大幅減少4G AP的出貨量，第一季度出貨量將連續下滑約10%。

據digitimes報導，消息人士稱，聯發科正將4G AP的重點放在高端機型上，預計2022年第一季度4G AP的出貨量將保持季度不變。

根據智慧手機廠商和市場研究公司的預測，2022年全球5G智慧手機出貨量將達7億部，佔全年智慧手機出貨量的50-60%。

不過消息人士指出，隨著小米、OPPO、傳音等中國智慧手機廠商成功開拓東歐、拉美、東南亞和非洲等新興4G智慧手機市場，2022年將繼續推動4G智慧手機的銷售。因此，盡管全球對5G智慧手機的需求快速增長，但2022年全球對 4G AP 的需求不會減少，因此預計今年4G AP 供應將趨緊。

聯發科 高通

延伸閱讀

搶拉美手機市占 小米將赴阿根廷設廠

市調機搆：OLED智能手機顯示屏的普及速度將放緩

聯發科配息上看76元 殖利率衝7％

聯發科去年獲利1,114億 締新猷

相關新聞

英特爾再槓台積 兩強搶單大戰更激烈

英特爾昨（8）日宣布，推出晶圓代工服務（IFS）加速器，打造全方位生態系聯盟，重押矽智財（IP）與設計服務等領域，協助客...

英特爾聯盟 IP三雄扮要角

英特爾昨（8）日宣布推出晶圓代工服務（IFS）加速器，矽智財（IP）是一大重點，新組成的IP聯盟中，台灣IP三雄力旺、M...

產業前線／卡位元宇宙，遊戲業大併購潮來襲

如果說近年科技業的併購潮，大多是由人工智慧（AI）這項新顯學帶動，接下來的整併潮，預料將由元宇宙（Metaverse）領軍。

IC設計離不開矽智財 業者身價水漲船高

矽智財（IP）在半導體業的地位日益重要，也讓IP廠商身價隨之水漲船高，毛利率屢屢登上驚人的「100%」，加上相關業者股本...

TV產品報價 現止跌訊號

2月上旬最新面板報價出爐，電視面板價格跌勢持續收斂，已看見止跌訊號，有利面板雙虎群創、友達營運。

Opensignal公布行動網路體驗 中華電挺進全球前30

國際知名測速機構Opensignal今(8)日最新公布「2022全球用戶行動網路體驗奬項」，調查全球281家電信商在20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。