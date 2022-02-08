可成庫藏股屆滿 執行率達65%

金屬機殼廠可成（2474）今（8）日公告庫藏股屆滿執行狀況，本次原先預計買回庫藏股總計2.5萬張，最終買回16,332張，執行率達65.3%。

可成庫藏股買回區間價格為106.8元至238.5元，最後一次買回平均價格為156.8元。針對庫藏股沒有執行完畢，可成表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。

可成去(2021)年前三季稅後純益52.04億元，年減28.3%，每股純益6.83元，獲利減少主因前年有泰州廠一次性處分利益挹注，去年則無相關業外收益。

據悉，可成手機業務雖已大幅縮減，但NB業務卻持續成長，打入全球多家NB品牌機殼供應鏈，而電競NB的毛利率高，將成為可成營收主力。

可成自從淡出蘋果iPhone機殼供應鏈後，目前正積極轉型，並持續深耕筆電與平板市場。據悉，可成目前約有八成營收來自筆電，其餘二成大多來自平板，僅1%來自車用市場。

此外，可成目標未來三至五年，提高車用與醫療的營收貢獻至10%以上。其中，在車用市場方面，目前其供應北美最大電動車品牌的資訊娛樂系統的外部金屬件，未來亦將擴展到此客戶的其他零組件與車型。