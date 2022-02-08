瑞昱去年EPS達33元 本季展望仍正向
網通晶片大廠瑞昱（2379）於今（8）日召開法說會，公布去(2021)年每股純益達33元。該公司去年繳出亮眼成績單，不但首次年度營收達千億元水準，也首次一年賺進超過三個股本。
瑞昱去年第4季合併營收為273.7億元，來到歷史次高水準，季減5.4％、年增23.9％，僅次於去年第3季，累計去年合併營收為1,055.04億元，年增35.7％，首度跨過千億元大關。
瑞昱去年第4季獲利為46.05億元，季減5.8％、年增75.4％，每股純益為9.02元，單季毛利率達52.9％，持續刷新歷史紀錄。該公司全年獲利達168.53億元，年增91.7％，每股純益達33元。
對於本季營運展望，瑞昱表示，仍維持正向看法。
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