臻鼎1月營收104.53億元 創歷年同期次高

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

全球PCB龍頭臻鼎（4958）今（8）日公布1月營收約104.53億元，年成長1.3%，臻鼎指出1月營收為創歷年同期次高。

臻鼎今日也提到，2022年一月份營收持續較去年同期成長，主要是受惠於IC載板與Mini LED背光板超薄HDI銷售大幅成長，同時類載板（SLP）產品亦有新增應用，預計來自於手機應用處理器、射頻與記憶體晶片等市場應用將持續擴增，將有助於公司2022年上半年之成長動能。

臻鼎強調，公司在ONE ZDT策略下，2022年除持續優化軟板產品組合、提升稼動率與良率外， 將積極推動秦皇島、深圳以及淮安新廠的量產進度，以持續與客戶進行策略性合作， 拓展HDI與ICS的市場份額。

臻鼎日前指出，今年首季營運力拚比去年同期更好，不論是載板、Mini LED應用都有較高增幅。

臻鼎 營收 Mini LED

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