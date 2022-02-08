臻鼎1月營收104.53億元 創歷年同期次高
全球PCB龍頭臻鼎（4958）今（8）日公布1月營收約104.53億元，年成長1.3%，臻鼎指出1月營收為創歷年同期次高。
臻鼎今日也提到，2022年一月份營收持續較去年同期成長，主要是受惠於IC載板與Mini LED背光板超薄HDI銷售大幅成長，同時類載板（SLP）產品亦有新增應用，預計來自於手機應用處理器、射頻與記憶體晶片等市場應用將持續擴增，將有助於公司2022年上半年之成長動能。
臻鼎強調，公司在ONE ZDT策略下，2022年除持續優化軟板產品組合、提升稼動率與良率外， 將積極推動秦皇島、深圳以及淮安新廠的量產進度，以持續與客戶進行策略性合作， 拓展HDI與ICS的市場份額。
臻鼎日前指出，今年首季營運力拚比去年同期更好，不論是載板、Mini LED應用都有較高增幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言