新普元月營收月減13.2% 看好全年IT業務續強

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組龍頭新普（6121）1月營收不論年比、月比皆下滑，月減13.2%，不過，展望今年全年營運，新普看好2022年長短料問題將紓解，因此正面看待IT業務發展，對於非IT業務展望也持正向看法。

新普今（8）日公告今年1月營收為70.52億元，月減13.2%、年減10.3%。

展望2022年營運，新普先前表示，2021年第4季IT業務拉貨動能減弱主因客戶零組件缺料，但預期2022年長短料問題將紓解，因此正面看待IT業務發展，對於非IT業務展望也持正向看法。

新普去(2021)年第4季營收242.46億元，季減2.2%、年減15.2%。新普第4季營收下滑主要是受到筆電零組件缺貨，導致部分客戶拉貨不若先前積極。

新普2021年在新冠肺炎疫情帶動的遠距教學、居家工作（WFH）及「宅經濟」需求帶動的筆電熱潮下，帶動其IT業務電池模組出貨大增，加上旗下子公司AES-KY（6781）伺服器BBU、電動二輪車業績持續增長，帶動新普去年營收達955.73億元，創下歷史新高紀錄。

新普 營收

延伸閱讀

1月PMI、NMI指數皆重跌 廠商對景氣看法分歧

高配息預期航海王再領風騷 長榮、陽明成交量居前兩大

防禦型資產 漲勢可期

美高收債 看見明日之星

相關新聞

英特爾再槓台積 兩強搶單大戰更激烈

英特爾昨（8）日宣布，推出晶圓代工服務（IFS）加速器，打造全方位生態系聯盟，重押矽智財（IP）與設計服務等領域，協助客...

英特爾聯盟 IP三雄扮要角

英特爾昨（8）日宣布推出晶圓代工服務（IFS）加速器，矽智財（IP）是一大重點，新組成的IP聯盟中，台灣IP三雄力旺、M...

產業前線／卡位元宇宙，遊戲業大併購潮來襲

如果說近年科技業的併購潮，大多是由人工智慧（AI）這項新顯學帶動，接下來的整併潮，預料將由元宇宙（Metaverse）領軍。

IC設計離不開矽智財 業者身價水漲船高

矽智財（IP）在半導體業的地位日益重要，也讓IP廠商身價隨之水漲船高，毛利率屢屢登上驚人的「100%」，加上相關業者股本...

TV產品報價 現止跌訊號

2月上旬最新面板報價出爐，電視面板價格跌勢持續收斂，已看見止跌訊號，有利面板雙虎群創、友達營運。

Opensignal公布行動網路體驗 中華電挺進全球前30

國際知名測速機構Opensignal今(8)日最新公布「2022全球用戶行動網路體驗奬項」，調查全球281家電信商在20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。