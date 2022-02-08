新普元月營收月減13.2% 看好全年IT業務續強
電池模組龍頭新普（6121）1月營收不論年比、月比皆下滑，月減13.2%，不過，展望今年全年營運，新普看好2022年長短料問題將紓解，因此正面看待IT業務發展，對於非IT業務展望也持正向看法。
新普今（8）日公告今年1月營收為70.52億元，月減13.2%、年減10.3%。
展望2022年營運，新普先前表示，2021年第4季IT業務拉貨動能減弱主因客戶零組件缺料，但預期2022年長短料問題將紓解，因此正面看待IT業務發展，對於非IT業務展望也持正向看法。
新普去(2021)年第4季營收242.46億元，季減2.2%、年減15.2%。新普第4季營收下滑主要是受到筆電零組件缺貨，導致部分客戶拉貨不若先前積極。
新普2021年在新冠肺炎疫情帶動的遠距教學、居家工作（WFH）及「宅經濟」需求帶動的筆電熱潮下，帶動其IT業務電池模組出貨大增，加上旗下子公司AES-KY（6781）伺服器BBU、電動二輪車業績持續增長，帶動新普去年營收達955.73億元，創下歷史新高紀錄。
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