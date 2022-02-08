吃下可成泰州廠還好嗎？藍思科技去年淨利潤將大減五成

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
金屬機殼大廠可成董事長洪水樹。 報系資料照／記者陳柏亨攝影
金屬機殼大廠可成董事長洪水樹。 報系資料照／記者陳柏亨攝影

中國大陸手機玻璃製造廠藍思科技，發表2021年度業績預告，率先預估2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤與前一年相比，將下降51%至59%，獲利表現大幅衰退。

金屬機殼大廠、蘋果供應商可成（2474）在2020年八月時宣布，占40％營收的泰州廠售予大陸手機玻璃大廠藍思科技，宣告逐步淡出手機業務。可以說去年一整年，藍思科技已全面接手經營泰州工廠，但營運表現似乎不如預期。

藍思科技指出，公司營業收入較上年同期實現穩定增長，但歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降51%-59%，扣除非經常性損益後的淨利潤較上年同期下降61.34%至70.07%。

藍思科技在業績預告中列出多項公司經營面臨的困難和問題，包含限電、共同富裕，以及配合客戶新立項的研發項目較多，人力成本、研發費用上升，影響盈利。原材料供應短缺、價格大幅上漲導致部分客戶出貨不及預期等。

藍思科技表示，限電對公司訂單的生產交付、經營調度造成了一定影響，湖南各園區、泰州園區、東莞園區因限電導致部分工廠被迫臨時停產，既定生產、交付節奏被擾亂，員工流失，造成良率波動、成本上升，無法按照原計劃及時完成生產、交付任務。

此外，藍思科技積極響應國家「共同富裕」倡議，從2021年9月1日起提高基層員工的薪資標準，人力成本有所增加。另外，限電、停產使得員工流動性增加，公司管理成本和人力成本額外增加。

至於在市場關注的泰州方面，藍思科技強調，泰州園區人力結構中的直招比例較低，配合客戶新立項的研發項目較多，人力成本、研發費用上升，影響盈利水平。

藍思科技強調，隨著公司完成對泰州園區資產交割，公司金屬業務實力得到極大增強，泰州園區持續推進自動化升級改造、管理融合與改革、控制材料成本、提高自制物料供應比例，大幅提高金屬業務市場份額，深化與大客戶戰略合作並提升研發能力，對提前深度參與客戶新項目開發具有重要意義。

思科 限電 力成

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