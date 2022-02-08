外資估研華今年喜迎金虎年 毛利率持續向上

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

亞系券商今（8）日針對工業電腦龍頭研華（2395）發布報告指出，藉由遞延的訂單以及增加的30%產能，研華今年營收成長動能主要在工業物聯網、智能醫療和零售解決方案。且在優化產品組合、漲價效益之下，推升研華毛利率趨勢向上，今年毛利率可望回到39-40%的正常水準。

由於訂單遞延，外資預估研華首季營收季減約4%，優於往年的季減7%的水準。對於今年展望，外資認為，受惠於工業物聯網應用的需求強勁、新興亞洲的醫療應用的貢獻和北美零售垂直行業的需求復甦，研華今年營收將有年增15%的高水準表現。外資預估，研華今年EPS約為13.2元，明年更是上看15.5元。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙日前表示，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華去年營收締造新猷，整體表現略優於先前預估。由於未來半年原物料價格與交期仍充滿不確定性，客戶下單狀況更趨積極，十二月份接單/出貨比值（B/B Ratio）達2.01新高水位，累計2021年BB Ratio則為1.58。展望2022年，整體營運樂觀可期。研華兩岸擴產計畫已提前完成，為後續出貨高峰預作準備。預期在新訂單、新產能、新技術的挹注下，全年營運可望進一步成長。

研華今日早盤股價上揚2.89%，股價來到每股390元。

研華 營收 外資

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