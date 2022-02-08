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Arm任命Rene Haas 為新任執行長

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

Arm（安謀國際）今日宣布其董事會已任命 Rene Haas 成為新任執行長（CEO），並加入董事會；此項人事任命即日生效。

Rene Haas 擁有35年豐富的半導體產業經驗，他將接任已在Arm服務30年的原任CEO與董事會成員的Simon Segars。短期內，Simon Segars 將擔任公司的顧問角色，協助交接工作。

軟銀集團董事長兼CEO孫正義表示：「在Arm準備重新上市的階段，Rene 是帶領公司加速增長的合適領導者。我在此感謝Simon過去30年的領導以及對公司的貢獻與投入。」

Rene Haas 表示，在Arm的市場商機空前蓬勃的此刻，很榮幸能帶領全球最具影響力的科技公司。作為此產業中最普及的運算架構的創新者，Arm 藉由提供智慧手機革命的核心技術，改變了全球人們的生活。我們獨特的市場定位優勢可滿足人工智慧、雲端、物聯網、車用和元宇宙的多樣化需求。隨著過去數月的不確定性已經過去，我們已蓄勢待發，準備邁向新的成長策略，並將再次改變世界。

Simon Segars 表示：「Arm定義了我的職業生涯，衷心感謝有此機會一路從實習工程師成長為 CEO。我非常看好未來Arm在Rene領導下的成功發展，沒有誰比他更適合帶領公司邁向下一個里程碑。」

Rene Haas 自 2017 年起擔任Arm IP產品事業群總裁。在他的領導下，IP事業群擴大投資在業界最大的軟體開發人員生態系，以及基礎設施和車用等高成長市場的產品開發。這些投資為 Arm 生態系帶來新的夥伴，包括阿里巴巴、Ampere、AWS、Bosch、Denso、Mobileye 和 Telechips，並使該公司有望在此會計年度創下史上新高的權利金收入，授權費收入和利潤。

在2013 年加入Arm之前，Rene Haas曾擔任應用管理、應用工程和產品工程等多項職務，並在NVIDIA擔任副總裁暨運算產品事業部總經理職位七年。

Arm 生態

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