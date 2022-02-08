群光元月營收99.3億元 為同期新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

群光電子（2385）1月合併營收創下同期歷史新高，達99.3億元，年增成長8%，延續去(2021)年的好成績，群光月營收已連續五個月超越90億元，打破第1季淡季魔咒，1月營收為歷史第三高，顯示本季需求十分暢旺，後勢可期。

新冠肺炎疫情仍未休止，商用NB需求居高不下，帶動群光高單價發光鍵盤、影像模組與電源供應器的需求。在AI攝影機方面，去年因半導體嚴重缺料，因此無法全面滿足顧客需求，今年群光已加速分散料源，料況較去年改善，因此將加速趕工出貨給客戶，法人預期在商用NB與AI攝影機的加持下，群光第1季應可交出雙位數年成長的好成績。

展望今年，群光的AI攝影機將成為今年營收成長的最強推手，客戶的強勁需求從去年一直延續到今年，新產品除了智慧家庭影像產品外，今年將繼續擴增車用、商用、醫療用與元宇宙的產品應用，法人認為，今年的駕駛監測系統、視訊會議影像系統、商用監測系統、拋棄式內視鏡以及VR/AR等產品，均可增加新的客戶，產品組合將朝向更多角化發展，預期今年影像產品營收成長幅度將居所有產品之冠，高達兩成。

此外，法人指出，今年NB主力需求仍在商用NB、電競與2-in-1裝置等產品，因此位居全球市占第一的群光，將可受惠於高單價發光鍵盤、電競產品及2-in-1裝置的出貨而大幅成長。法人預期今年群光鍵盤營收成長可望再創雙位數成長，電源產品亦將表現不俗。因影像加電腦週邊產品成長動能齊備，群光今年營收可望維持雙位數成長。

群光去年營收首度達陣千億，成長超出法人預期，前三季EPS6.35元，法人預估，去年獲利水準有望挑戰歷史新高，且群光往年股利配息率逾七成，目前群光殖利率將遠超出過去平均值。

群光 營收 NB

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