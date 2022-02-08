8吋產能續緊 缺貨態勢2023下半年有望緩解

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

據TrendForce研究，2020~2025年全球前十大晶圓代工廠的12吋約當產能年複合增長率約10%，其中多數晶圓廠主要聚焦12吋產能擴充，CAGR約13.2%；8吋方面因設備取得困難、擴產不符成本效益等因素，晶圓廠多半僅以產能優化等方式小幅擴產，CAGR僅3.3%。需求方面，8吋主要產品PMIC、Power discrete受到電動車、5G smartphone、server等需求帶動，備貨動能不墜，導致8吋晶圓產能自2019下半年起呈現嚴重供不應求。

因此，為解決8吋產能爭奪問題，部分產品轉進12吋生產的趨勢逐漸浮現，不過整體8吋產能若要有效緩解，仍須待主流產品大量轉進至12吋廠製造，預估該時間約在2023下半年至2024年。

目前8吋晶圓生產的主流產品包括大尺寸面板Driver IC、CIS、MCU、PMIC、Power discrete（含MOSFET、IGBT）、Fingerprint、Touch IC、Audio codec等，其中Audio codec及部分缺貨情況較嚴重的PMIC已陸續規劃轉進至12吋製程製造。

PMIC方面，除了部份Apple iPhone所採用的PMIC已採12吋55nm製造外，大多數的PMIC主流製程仍為8吋0.18-0.11μm。受到長期供應不及影響，目前包括Mediatek、Qualcomm及Richtek等IC設計公司皆已陸續規劃將部分PMIC轉進至12吋90/55nm生產，然由於產品製程轉換需花費時間開發與驗證，加上現階段90/55nm BCD製程產能總量有限，故短期內對8吋產能的舒緩幫助仍小，預計在2024年主流大量轉進後方能有效紓解。

Audio codec方面，目前筆電用Audio codec主要以8吋晶圓製造，瑞昱為主要供應商。2021上半年因產能排擠導致交期拉長，進而導致筆電出貨受影響；下半年雖部分tier1客戶備貨稍加順利，但仍有些中小型客戶因取得不易而受到影響。目前瑞昱已與中芯國際合作將筆電用audio codec自8吋轉進12吋55nm製程開發，預計2022年中量產，可望改善audio codec供應情況。

除PMIC/Power discrete外，8吋廠另一主流產品大尺寸面板Driver IC，雖然目前多數晶圓廠仍以8吋晶圓製造，但合肥晶合特別提供12吋0.11-0.15μm製程技術，用以生產大尺寸Driver IC，在合肥晶合產能快速爬升的同時，該產品目前供貨已相當順暢。然TrendForce表示該案屬特例，主流大尺寸Driver IC目前仍以8吋晶圓製造，且暫無轉進至12吋的趨勢。

晶圓廠 大尺寸面板

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