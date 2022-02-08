聯想發表2022年亞太區四大科技趨勢

全球PC龍頭聯想（Lenovo）總結過去一年來對亞太區市場的觀察，發表4項2022年科技發展的重大預測，包括日益普及的混合工作模式、重視碳中和及環境保護、以及追求更舒適直觀的科技使用方式等。

聯想指出，過去一年來在遠距辦公趨勢的帶動下，視訊軟體使用率大幅提升，亞太地區的成功企業將加速採用功能更強大的資訊科技服務，以打造更聰明且靈活的混合辦公工作模式。這種新興工作型態的興起得益於多種創新技術。

首先是更先進的人工智慧，現在人工智慧已經能有效去除繁忙亞洲城市中的背景噪音，提高隱私度，以及實現無縫連網的功能。AR擴增實境也將扮演重要角色，以智慧便捷的方式匯集大量資訊，方便用戶隨時使用。另外，遠端桌面解決方案，特別是整合雲端服務與企業級安全防護的方案，可讓員工隨處辦公，同時獲得必要的 IT 支援。

「永續發展」是近兩年全球的熱門關鍵字之一，也是亞太區市場開始正視可持續發展問題的重要里程碑。以台灣為例，金管會於2020年8月25日發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，此規範將強化企業社會責任（CSR）報告書之ESG資訊揭露；立法院也於去年宣布會著手進行氣候變遷法相關立法、修法工作。

因此從現在開始，產品是否符合可持續發展原則將成為設計時的首要考量。永續材料將受到亞太各地產品製造商青睞，不僅使用率大增，取得也更容易。未來能立足市場的產品將結合回收塑膠、纖維與金屬，生物塑膠等可自行分解的材料，以及亞洲地區常見的竹子等可再生原料。

未來的安全機制將以人工智慧和精準感測技術為優先。公開金鑰基礎架構（Public Key Infrastructure，PKI，即目前用來登入行動銀行應用程式的安全機制）和多因素驗證 （Multifactor Authentication, MFA）的應用會隨之增加，扭轉過度仰賴密碼的局面。

而在2022年，網路與裝置安全機制將更偏重運用指紋、臉部、虹膜和聲音等人體特徵的生物辨識技術。相關感測技術的發展，也能讓使用多種語言、識字程度不一的偏鄉人口有更多機會享受科技的便利。

人類的生理構造並不適合長時間對著電腦螢幕及在鍵盤上不停打字，但現代人一天除了睡覺以外，多數時間都在使用科技產品。因此未來的產品設計將更符合人體工學，即使長時間使用也不會造成身體負擔。

展望2022年及將來，鍵盤和觸控板將不再是開發重點，反而是折疊式面板 (flexible display)、人體工學滑鼠、觸覺回饋裝置、語音與文字雙向轉換服務，以及結合人工智慧的直覺式輸入技術成為主流趨勢。