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勞動部攜手陽明交大 青年學員結訓投入半導體大廠

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
第一梯次的多元半導體產業人才養成班學員今舉行線上結訓，並舉辦力積電專屬人才媒合會。示意圖／陽明交大提供
第一梯次的多元半導體產業人才養成班學員今舉行線上結訓，並舉辦力積電專屬人才媒合會。示意圖／陽明交大提供

因應台灣半導體人才荒，國立陽明交通大學與勞動部勞動力發展署攜手合作共辦「2021產業新尖兵計畫」，期許為國內半導體產業挹注新的人才能量。第一梯次的多元半導體產業人才養成班學員今舉行線上結訓，並舉辦力積電專屬人才媒合會。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，感謝國立陽明交通大學辦理「產業新尖兵」計畫訓練課程，讓參與的青年都能獲得紮實的技能培訓，訓後也能獲得極具發展前景的就業機會。

為因應AI、5G及物聯網等未來發展趨勢，政府大力推動台、清、交、成等頂尖大學成立半導體學院，希望為半導體產業填補人才缺口，桃竹苗分署自2022年起積極與陽明交大合作，成立「半導體產業專業人才發展基地」，預計自今年5月起將陸續開辦符合半導體產業各項職能的專業訓練課程。

陽明交大副校長陳永富說明，首批結訓的學員中有將近一半的學員並非電子電機相關科系背景出身，其中包含護理、經濟、語文等非理工相關科系。透過陽明交大開辦的跨領域延伸性課程，鼓勵沒有經驗的學員參與，只要願意努力學習，非理工相關科系學員經過新尖兵培訓後，亦可媒合至力積電等半導體大廠的助理工程師職缺。

未來陽明交大也會積極爭取更多政府及產業界資源挹注半導體人才培育，除學士班正規軍的養成、碩博士的高端研究人力，也會投入基層與中階人才培育的推廣教育，讓非本科系的學生除具備半導體理論面的知識、並具一定水準的實務能力。

結訓學員除了可享全額免費參訓、由勞動力發展署發給的學習獎勵金（每月最高8000元）、培訓期間享勞保之外，陽明交大更舉辦了10多場專屬新尖兵學員企業職缺說明會，並優先媒合至力積電、緯創、群創光電、聯電、中強光電、卓榮集團等多家知名科技大廠。這次政府、企業、學校的三角合作，無疑樹立產官學合作典範，為半導體產業人才培育建立新的合作共創模式。

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