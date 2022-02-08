晶心科加入英特爾晶圓代工IP聯盟 攜手搶占 RISC-V商機

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

CPU矽智財（IP）廠商晶心科（6533）於今（8）日宣布，加入英特爾晶圓代工服務(IFS)加速計畫中的IP聯盟，該公司將提供從入門到高階RISC-V處理器核心的全方位解決方案。這意味著晶心科與英特爾結盟，上下游攜手搶占迅速成長的RISC-V處理器市場商機。

晶心科指出，上述解決方案包括市場高度需求且日前規格及性能大幅升級的RISC-V 超純量(Superscalar)多核心處理器A(X)45MP與向量處理器 NX27V，可滿足從邊緣到雲端的各式應用運算需求。透過IFS的領先技術，打造嵌入晶心科RISC-V 系統單晶片的設計人員，將能推出效能更高且功耗更低的晶片。

晶心科董事長暨執行長林志明表示，RISC-V是21世紀全新研發的指令集架構(ISA)，英特爾為革命性的創新RISC-V架構，提供世界一流的晶圓代工服務，有助於使用RISC-V架構的晶片在新興應用中領先業界，例如5G、先進駕駛輔助系統(ADAS)、人工智慧(AI)、AR/VR、資料中心、半導體儲存裝置、高效能運算(HPC) 等，晶心科很高興能成為IFS加速計畫中IP聯盟的領導合作夥伴之一。

IFS總經理Randhir Thakur則指出，IFS生態系聯盟的建立，讓英特爾的晶圓代工服務可更上一層樓，很高興晶心科加入聯盟，也期待與其合作，將其領先業界的IP擴展至IFS，讓全球的客戶都受惠。

客戶端內嵌晶心科CPU IP的產品總出貨量，在2021年達到突破100億個的里程碑，其中2021 年即達到30億顆的數量。這些系統單晶片涵蓋嵌入式產品的各式應用，包括5G、自動駕駛控制、深度學習、AIoT、資料中心、影像處理、網絡設備及儲存裝置。晶心科強調，與英特爾的合作，將同時強化RISC-V及IFS生態系，並加快客戶產品的上市時程。

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