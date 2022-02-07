地牛翻身 聯電：生產沒有影響
地牛翻身！今（7）日晚間6點58分發生芮氏規模5.5地震，相隔2分鐘又發生規模4.2小區域有感地震，震央都在台灣東部海域，花蓮、宜蘭最大震度4級，其中新竹3級，晶圓代工廠聯電表示，生產沒有影響。
聯電在農曆年前舉辦法說會，公布去年獲利及首季展望，去年第4季毛利率39.1%，歸屬母公司淨利159.5億元，每股純益1.3元；聯電去年營收與獲利同創歷史新高，去年歸屬母公司淨利557.8億元，每股純益4.57元。
聯電預估，今年第1季晶圓出貨量將與上季持平，產品均價（ASP）以美元計價將季增5%，產能利用率維持100%，毛利率預估可達40%；法人預估，聯電本季營收有望季增5%，續創新高。
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