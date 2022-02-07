地牛翻身 聯電：生產沒有影響

台灣想搶占太空經濟的商機，但目前都是傳統的元件製造和代工生產，或是地面的接收商機。台灣的太空新創張量科技 (Tensor Tech)則想打入商機更大、更具主導地位的子系統、系統級服務產品。張量科技以獨門的球型馬達技術和演算法，開發出控制衛星在太空中轉動時，X軸、Y軸與Z軸旋轉的姿態判定與控制系統（ADCS），是衛星不可或缺的子系統。

2022-02-07 17:44