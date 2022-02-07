鴻海與泰國PTT新合資公司成立 攻電動車製造

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海。路透
鴻海。路透

泰國PTT Public Company Limited (PTT) 的全資子公司ARUN PLUS Co., Ltd. (ARUN PLUS) 和鴻海（2317）科技集團全資子公司利億國際共同宣布合資成立 HORIZON PLUS Co., Ltd.（HORIZON PLUS）此新註冊公司。未來將於泰國攜手建立新的電動車製造工廠，初期年產能為5萬輛，將逐步擴大到2030年產15萬輛的目標，以因應泰國境內和東協地區對電動車不斷增長的需求。

PTT 創新與新興事業資深執行副總裁兼 HORIZON PLUS 董事長 Buranin Rattanasombat 博士表示，這項合作反映了泰國能同時作為燃油車 (ICE) 和電動車(EV)區域生產中心的潛力。此投資將在泰國建立一個垂直整合的電動車生產基地，鴻海的先進製造技術將顯著縮短設計開發週期並降低生產成本。

隨著 PTT 集團最近在 EV 基礎設施上的開發和投資佈局，在未來能源發展的趨勢下，將強化泰國傳統汽車行業轉向現代化電動車發展的能力。

HORIZON PLUS 現已準備好與每一家有興趣在泰國和周邊地區開發電動車和支持電動車生產的汽車公司合作，包括四輪電動車和巴士，以幫助人們在未來幾年有更多便捷且舒適的電動車選擇。

鴻海E事業群ETVG處總經理暨HORIZON PLUS執行長邱創儀表示，PTT是理想的商業合作夥伴，其戰略和商業理念反映了與鴻海相同的願景。合資公司的成立是雙方合作的重要里程碑，將能強化彼此在電動車產業生態系佈局。

此合作案符合泰國政府推動電動車的政策方向，不僅將電動車打造成為優質產業，也將協助泰國未來邁向低碳社會。ARUN PLUS和利億將分別持有HORIZON PLUS股權60%和40%。

HORIZON PLUS預計今年內電動車製造工廠將動工之外，也將配合生產投資計畫，在泰國建立一個研發設計中心藉此強化技術開發，同時提升人員技術和能力，以支持電動車產業的永續發展。

電動車 泰國 鴻海

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