Ansys協助緯創資通 加速5G手機天線模擬驗證

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

全球工程模擬軟體大廠Ansys今宣布，智慧手持裝置製造商緯創資通（Wistron Corporation）運用Ansys 模擬軟體自動化分析5G手機天線功率密度，並最佳化訊號涵蓋率。Ansys HFSS使緯創能夠更快地模擬和測量天線的效能，減少使用昂貴的、低收益的儀器測試方案。在Ansys的協助下，緯創得以大幅節省5G天線驗證的時間和成本。

Ansys指出，5G手機技術不斷成長，由於5G波束配置需求十分複雜，測量和分析5G天線性能的難度仍然很高。如果運用傳統儀器測試方法，確保裝置訊號涵蓋率及功率密度符合美國聯邦通訊委員會（FCC）規定需耗費好幾個月。緯創藉由Ansys的支援，透過模擬縮短5G訊號驗證的時間，減少產品上市時程和成本。

緯創運用Ansys解決方案，透過模組製造商提供的HFSS加密模組實現天線效能最佳化。有了Ansys的協助，緯創能夠可靠地調整模組的位置和方向，達到正確的功率密度，並優化訊號涵蓋率，亦符合FCC效能要求。

緯創行業智能產品事業群副總經理劉展豪表示：「Ansys HFSS提供天線效能認證所需的高精確度結果，並大幅加速5G行動電話設計周期。用模擬取代傳統測量工具，能讓我們更有效率地開發5G手機，進而協助我們的客戶在市場取得先機、獲得更大優勢。我們欣見未來在更多專案上與Ansys密切合作。」

Ansys HFSS是種針對設計和模擬高頻電子產品的電磁 （EM）模擬軟體。HFSS模擬軟體提供業界領先的創新解決方案，可預測性地針對各種5G天線設計，從車載雷達到衛星通訊的天線陣列，進行正確可靠的分析。

Ansys資深產品副總裁Shane Emswiler表示：「隨著新興5G市場進步，5G技術日益複雜。因此緯創等原始設備製造商正面臨大量產品天線測試、驗證和認證的挑戰。Ansys HFSS模擬套裝軟體提供了因應5G天線技術相關多元電磁問題的全方位解決方案，可大幅縮短產品上市時程，並滿足客戶的即時需求。」

5G 緯創 軟體

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