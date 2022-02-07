聽新聞
test
0:00 / 0:00
廣閎科明起競拍底價92.8元 3月1日上櫃
由兆豐證券輔導、專注節能減碳應用IC設計公司廣閎科（6693）預計3月1日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷作業，對外公開承銷共4,572張，其中3,658張採競價拍賣，競拍底價為92.8元，每標單最低1張，最高462張，競拍期間自明（8）日起至２月10日止；預計於2月14日上午10時開標，並於2月16日至18日辦理公開申購，21日進行公開抽籤。
廣閎科受惠數位生活模式崛起，全球節能減碳要求帶動營運成長，該公司2021年前三季財報合併營收達8.67億元，年增38.9%、稅後純益0.74億元，年增320.7%，獲利更大幅超越2020全年的0.29億元、每股純益1.82元，2021全年營收12.12億元，也較2020年成長40.9％，改寫歷史新高紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言