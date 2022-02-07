聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣閎科明起競拍底價92.8元 3月1日上櫃

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

由兆豐證券輔導、專注節能減碳應用IC設計公司廣閎科（6693）預計3月1日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷作業，對外公開承銷共4,572張，其中3,658張採競價拍賣，競拍底價為92.8元，每標單最低1張，最高462張，競拍期間自明（8）日起至２月10日止；預計於2月14日上午10時開標，並於2月16日至18日辦理公開申購，21日進行公開抽籤。

廣閎科受惠數位生活模式崛起，全球節能減碳要求帶動營運成長，該公司2021年前三季財報合併營收達8.67億元，年增38.9%、稅後純益0.74億元，年增320.7%，獲利更大幅超越2020全年的0.29億元、每股純益1.82元，2021全年營收12.12億元，也較2020年成長40.9％，改寫歷史新高紀錄。

營收 減碳

延伸閱讀

廣閎科辦理競價拍賣 底價92.8元

房市熱 天玉集團去年營收逾180億創高雄紀錄

廣閎科3月上櫃 展望樂觀

改善空汙！中山大學與中鋼成立「AIR HoPE產學研發中心」

相關新聞

台積電機會風險並存 群益曾炎裕：逢低布局晶圓代工

晶圓代工產業市況持續為內外資法人議論，群益投顧副總裁曾炎裕表示，1月中旬台積電法說會確立霸主地位，其餘2線晶圓代工廠今年...

鴻海與泰國PTT新合資公司成立 攻電動車製造

泰國PTT Public Company Limited (PTT) 的全資子公司ARUN PLUS Co., Ltd....

馬斯克的火箭上有它的系統！台灣新創張量科技憑什麼飛進太空

台灣想搶占太空經濟的商機，但目前都是傳統的元件製造和代工生產，或是地面的接收商機。台灣的太空新創張量科技 (Tensor Tech)則想打入商機更大、更具主導地位的子系統、系統級服務產品。張量科技以獨門的球型馬達技術和演算法，開發出控制衛星在太空中轉動時，X軸、Y軸與Z軸旋轉的姿態判定與控制系統（ADCS），是衛星不可或缺的子系統。

三星S22新亮點 用廢棄漁網做為製造原料之一

三星電子今（7）日宣布，為結合永續發展與技術創新，將海洋塑膠廢棄物轉化為Galaxy裝置的新型製造原料。此項以流向海洋的...

環球晶併世創未果屬非戰之罪 矽晶圓女王換條路繼續前行

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）收購德國同業世創（Siltronic）股權案破局，外界揣測原因之一可能是德國政府不想把半導體戰略物資拱手讓給外國人。環球晶董事長徐秀蘭6日對於法人相關提問，指出德國政府的官方說法是審批時間不夠，至於外界的揣測，她則沒辦法替德國政府回答。

企業開工日 趨勢科技籲修補軟體漏洞為首要任務

大年初七企業開工日，資安大廠趨勢科技今（7）日指出，年節期間公開說明旗下 Zero Day Initiative (ZD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。