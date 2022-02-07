安力元月營收 為歷史同期次高

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

散熱模組廠安力-KY（5223）於今（7）日公告今年1月營收2.12億元，創歷年同期次高，由於元月通常為該產業淡季，但因疫情加速驅動各項科技智慧生活發展，各項電子產品出貨暢旺，連續兩年1月份營收呈現淡季不淡狀況。

展望未來，安力-KY指出，目前各國皆積極發展各種新創科技以因應疫後新生活的需求，各類電子產品不斷進化升級，帶動電子上下游產業蓬勃發展，公司可望因此受惠。

據悉，安力為蘋果、華碩（2357）等筆電廠的供應商，近年來跨足伺服器及遊戲機散熱供應鏈，近年來已陸續拿下亞馬遜伺服器以及PS 5、新款Xbox X/S的訂單。法人指出，由於安力交貨快速、良率高，受到國際大廠肯定，爭取到不少訂單。

此外，在車用市場布局方面，安力正積極耕耘車用激光雷達產品，主要運用在陸系品牌電動車，目前主要客戶為禾賽科技與一徑科技；其中，安力為禾賽科技的第一供應商，未來車用市場占比可望大幅成長。

營收 遊戲機

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